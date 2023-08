Al mare si suda…troppo! Cosa mangiare per “riprendersi” quando si torna a casa

Il mare è uno dei divertimenti dell’estate ma… quanto si suda! Ecco i cibi e le bevande per riprendersi quando si torna a casa.

Cosa c’è di meglio di trascorrere un’intera giornata al mare? Il sole, i bagni in acqua, i giochi sulla sabbia o le lunghe passeggiate sulla battigia. Ma quanto si suda?! Per quanto si continuino a bere bevande ghiacciate, nulla sembra rinfrescare sul serio. Per fortuna ci sono dei cibi e delle bevande portentose che aiutano a riprendersi quando si torna a casa. Di quali si tratta?

Dopo una lunga giornata passata fra giochi in acqua e al sole ad abbronzarsi, non c’è niente di meglio che mangiare cibi e bere bevande rinfrescanti che aiutino però anche a reintegrare i sali minerali persi con l’intensa sudorazione.

Cibi e bevande da non farsi mancare dopo una giornata al mare

Rifocillarsi per bene e reintegrare i nutrienti e i sali minerali persi a causa della sudorazione eccessiva è fondamentale dopo una giornata al mare. Per questo non possono mancare in frigo e in dispensa cibi ricchi di acqua, leggeri ma nutrienti. Ecco allora cosa mangiare una volta rientrati a casa dopo una giornata in spiaggia. A partire, ovviamente, dall’acqua che, anche quando si è sotto l’ombrellone, deve essere abbondante.

A questa si può aggiungere una delle bevande più ricche di elettroliti al mondo: l’acqua di cocco. Davvero gustosa e benefica, contiene poche calorie, è priva di grassi ed è ricchissima di potassio. Fra le bevande non può mancare anche quella a base di aloe, ricca di antiossidanti e sali minerali. Perfetta anche in caso di scottature da spalmare direttamente sul corpo per dare immediato sollievo al dolore. Infine il tè verde, anch’esso ricco di antiossidanti che proteggono il corpo dai danni dei raggi UV. Si può bere sia freddo che caldo per reidratare immediatamente l’organismo.

Passando ai cibi da consumare una volta tornati a casa per riprendersi dopo un’intera giornata al mare, sicuramente ricordiamo la frutta secca, fonte di acidi grassi, proteine e fibre. Dona un senso di sazietà ed è ottima da gustare anche in spiaggia. Perfetti per dare sollievo alle scottature sono poi i fiocchi d’avena che si possono consumare al mattino sotto forma di porridge oppure possono essere usati in un bagno caldo macinati sotto forma di polvere.

L’anguria, poi, è il frutto dell’estate e mangiarlo permette di mantenersi idratati e di riparare i danni da ustione alla pelle così come i pomodori che, ricchi di licopene e vitamina C, proteggono dai danni dei raggi UV. Con questi cibi e bevande in dispensa o in frigo, ci si può riprendere alla grande anche dopo la giornata di mare più stancante e rovente.