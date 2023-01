Aidan sta tornando? Nel sequel di Sex and the City...

Lo amiamo fin dalla sua prima apparizione, e la sua assenza nella prima stagione di And Just Like That…, il sequel di Sex and the City, ci ha lasciato l’amaro in bocca. Adesso sta per tornare e siamo pronte a scoprire perché è tornato sul set! L’affascinante Aidan Shaw si appresta a guadagnare la scena nella stagione 2 del reboot e ora vi diciamo cosa (forse) bolle in pentola…

Aidan torna a infiammare il cuore di Carrie?

Foto Instagram | @justlikethatmax

Le ultime foto in arrivo dall’account Instagram ufficiale di And Just Like That… sono da tuffo al cuore! Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione del sequel di Sex and the City?

A quanto pare, le foto di Sarah Jessica Parker e John Corbett, aka Carrie e Aidan, dicono qualcosa di sorprendente che tanti aspettavano da tempo: lui sta tornando!

Le immagini scattate durante le riprese vedono i due tenersi per mano e hanno mandato in tilt i fan di tutto il mondo. Ma cosa ci fa Aidan? Davvero si riprenderà il cuore di Carrie e vestirà i panni del fidanzato perfetto?

La didascalia alimenta la fibrillazione di queste ore: “Shh. Non ditelo a nessuno”. Missione impossibile, vorremmo gridarlo al mondo: Aidan è di nuovo qui!

Ormai non stai più nella pelle, vero? And Just Like That… 2 potrebbe rimettere molto in discussione nelle avventure di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis) e farci scoprire una svolta inaspettata…

La seconda stagione di And Just Like That… approderà sugli schermi entro la fine dell’anno e andrà in onda su HBO Max negli Stati Uniti e su Sky e Now in Italia.

Aidan, uno dei più grandi amori di Carrie, riuscirà a farle dimenticare il passato e la morte improvvisa di Mr. Big?

Rimasta vedova nella prima stagione, la protagonista interpretata da Sarah Jessica Parker avrà alcune sorprese e non è ancora chiaro se il ruolo di Aidan sarà positivo e risolutivo per le sue turbolenze d’amore.

Ma già il piccolo antipasto lanciato su Instagram ci fa pregustare nuove montagne russe nei suoi sentimenti e in quelli delle sue celebri amiche…