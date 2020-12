Finalmente il 2020 sta per volgere al termine: è ora di guardare all’anno nuovo pieni di speranze e nuovi progetti. Per poter tenere sotto controllo tutte le cose dovremo e vorremo fare, siamo andati alla ricerca delle migliori agende 2021.

L’agenda dice molto della nostra personalità: c’è chi preferisce crearla e decorarla con le proprie mani, chi invece sceglie sempre lo stesso modello serio e monocolore, chi ha bisogno di un’organizzazione ferrea e chi invece di frasi stimolanti e adesivi colorati. Deve rispecchiare alla perfezione i nostri gusti e corrispondere alle nostre esigenze per svolgere la sua funzione, ovvero aiutarci nell’organizzare la vita persona e professionale.

Agende 2021: a ciascuno la sua

Il gesto di appuntare ogni aspetto della propria vita sull’agenda per alcuni una consuetudine, per altri potrebbe essere uno dei nuovi propositi del 2021. Scrivere appuntamenti, incombenze, scadenze e pensieri non solo ci fa sentire più leggeri, ma ci fa tenere sotto controllo tutto ciò che ci riguarda.

Leggi anche Lavoretti di Natale fai da te: idee originali alle quali ispirarsi

Ecco allora le più belle agende 2021 che non vedono l’ora di essere le vostre compagne di viaggio.

Moleskine

Foto | Moleskine

Non si può non citare lei, l’agenda per eccellenza: la Moleskine! L’azienda ne produce di diversi tipi, giornaliere (pensate soprattutto per un uso professionale), settimanali, mensili e della durata di 18 mesi, oltre che in diversi colori e soprattutto in bellissime edizioni limitate, quest’anno dedicate ad Alice nel paese delle meraviglie, i Peanuts e Il Piccolo principe.

Qui per acquistare

Legend Planner – Agenda settimanale

Foto | Amazon

Per chi ha bisogno non di un semplice spazio con la data, ma riquadri appositi per le liste delle cose da fare, adesivi colorati, sezioni da completare con le proprie abitudini, questa è l’agenda perfetta.

Qui per acquistare

Castelli Milano – Eden Lily Diary 2021

Foto | Amazon

Classica agenda settimanale all’interno, dai colori sgargianti e fini decorazioni all’esterno: questa agenda permette di annotare settimana per settimana appuntamenti e liste.

Qui per acquistare

Grupo Erik – Agenda Settimanale 2021

Foto | Amazon

Per gli amanti delle agende ad anelli, è l’agenda ideale per chi ha bisogno del colore per caricarsi ogni giorno, tra una fase motivazionale e l’altra.

Qui per acquistare

Cgd London – Daily Planner

Foto | Amazon

Una delle agende 2021 sicuramente più interessante è sicuramente questo daily planner. Studiato appositamente per monitorare e incrementare la propria produttività, permettere di segnare ogni giorni appuntamenti e obiettivi. L’ideale per chi vuole dare alla propria via una svolta più “organizzata” o semplicemente è maniaco dell’ordine

Qui per acquistare

Paperblanks – Agenda 12 mesi con Planisfero celeste

Foto | Amazon

100% in carta riciclata, questa agenda dalla copertina morbida è un modello classico, molto pratico. A rendere particolare le decorazioni proposte ogni anno, come questa bellissima mappa delle costellazioni.

Qui per acquistare