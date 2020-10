Adua Del Vesco: test di gravidanza in arrivo al GF Vip

Il percorso di Adua Del Vesco, o meglio, di Rosalinda Cannavò, in questo Grande Fratello Vip è davvero ricco di emozioni. Infatti, oggi ha confidato ad alcuni suoi coinquilini che potrebbe essere incinta. Prima a Dayane, poi alla coppia madre e figlia Maria Teresa Ruta e Guenda Goria e, infine, a Tommaso Zorzi: tutti si sono stretti vicini alla ragazza e l’hanno esortata a chiedere alla produzione un test di gravidanza.

I partecipanti al GF sono rinchiusi da 37 giorni, più alcuni di isolamento in albergo prima dell’ingresso ufficiale: Adua non vede il fidanzato da 40 giorni. Potrebbe essere rimasta incinta, ha raccontato, proprio poco prima dell’inizio della trasmissione.

Il commento più divertente sulla faccenda è stato quello di Zorzi, che ha ricordato quando durante Pechino Express la sua compagna di viaggio Paola Caruso scoprì di essere incinta, abbandonando la competizione: “Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto“.

Su Twitter si sono subito scatenati i commenti, tra meme e battute, e la notizia è diventata virale.

Adua Del Vesco: un percorso complicato

Da quando è entrata nella casa del reality, Adua è sempre stata al centro dell’attenzione. Infatti l’attrice avrebbe “approfittato” della trasmissione per raccontare la verità su tanti aspetti della sua vita, a partire della sua età (28 anni e non 26). Poi è stato il turno delle finte relazioni “imposte” dalla casa di produzione per la quale ha lavorato diversi anni: si tratta di quelle con Gabriel Garko, che proprio durante un confronto con l’attrice in trasmissione ha fatto coming out, e con Massimiliano Morra, altro concorrente del reality. Ne sono emersi scontri e dibattiti, salvo poi tornare la pace.

Rosalinda, questo il suo nome vero col quale vuole essere chiamata ora, ha trovato la forza anche di raccontare degli abusi subiti da ragazzina e dell’anoressia di cui ha sofferto per diversi anni.

Ora finalmente ha potuto far conoscere a tutta Italia il proprio fidanzato storico, Giuliano, che le sta accanto da moltissimo tempo. Che alla fine di un periodo così difficile della propria vita la ragazza possa trovare serenità con una gravidanza? Lo scopriremo molto probabilmente nella puntata di domani del GF Vip.