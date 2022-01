Adele in lacrime annuncia l’annullamento dei concerti previsti e affida il suo doloroso sfogo a un video Instagram. La star non è riuscita a trattenere il pianto nel comunicare ai fan lo stop imposto allo spettacolo che tanti aspettavano da tempo.

Adele in lacrime, saltano i concerti della cantante

Adele, in lacrime davanti ai fan, ha affidato al suo profilo Instagram un doloroso annuncio. “Sono distrutta“, ha spiegato l’artista in un video in cui emerge la notizia dell’annullamento delle date che avrebbero segnato il suo trionfale ritorno sul palcoscenico dopo anni di assenza.

“Sono desolata, ma lo spettacolo non è pronto“, ha confessato amaramente la cantante, e sullo stop peserebbero i contagi da variante Omicron che si sarebbero registrati nelle ultime settimane tra parte della sua band e del suo staff. “Metà della mia squadra ha il Covid ed è stato impossibile finire di preparare lo show“.

Lo spettacolo, composto da 24 live a partire da oggi al Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas e per tutti i successivi weekend fino ad aprile, sarebbe quindi saltato alla vigilia del debutto e ora il calendario è tutto da riscrivere. Per il ciclo di concerti, il cui giro d’affari milionario avrebbe visto già venduti biglietti per circa 2 milioni di dollari, occorrerà dunque attendere…