Adelaide De Martino bella come Belen: la foto in bikini della sorella di Stefano fa il boom di like

Bellezza mediterranea e sorriso luminoso, così Adelaide De Martino, la sorella del noto ballerino Stefano, si presenta sui social media. La sorella del conduttore del Bar Stella, è uno dei personaggi più amati e seguiti nel mondo social, in grado di stupire tutti i followers con una foto o la condivisione di un momento di quotidianità.

Adelaide è recentemente diventata mamma di Mattia, nato dalla storia d’amore con il compagno Diego Di Domenico. La gioia della famiglia De Martino ha contagiato anche i fan di vecchia data, i quali si sono uniti nei festeggiamenti virtuali per l’arrivo del piccolo di casa.

Dopo l’esperienza di vita in qualità di padre di Santiago, Stefano De Martino si appresta a vivere il nuovo ruolo di zio, supportando la sorella nel suo viaggio verso la scoperta della maternità. Sui canali social dei fratelli De Martino, non possono mancare le rispettive foto di Santiago e di Mattia, i nuovi protagonisti di casa.

Adelaide De Martino: la foto in bikini scatena il boom di like

Nonostante la recente gravidanza, Adelaide De Martino ha continuato a sfoggiare un fisico mozzafiato sui social media, mostrandosi focalizzata sul mantenimento di uno stato fisico ottimale. Tra foto e video di allenamenti in palestra, passeggiate all’aria aperta e diete bilanciate, la sorella di Stefano De Martino non perde occasione per ispirare i suoi followers divulgando uno stile di vita sano e dedito al benessere psicofisico.

Recentemente, l’influencer ha condiviso uno scatto inedito allo specchio, in cui si mostra in bikini e sfoggia un fisico tonico e asciutto. La fotografia ha attirato in poche ore centinaia di utenti Instagram, i quali hanno inviato i propri complimenti e hanno dimostrato la propria ammirazione con un tattico like. Fisico slanciato e addome scolpito, Adelaide De Martino mostra con orgoglio il suo corpo post gravidanza, ispirando decine di donne le quali, come lei, hanno affrontato i postumi della gestazione. La giovane sorella di Stefano De Martino è molto amata sui social media, dove ama mostrarsi in maniera naturale, condividendo molteplici sfaccettature della propria personalità e vita privata in compagnia del figlio Mattia.