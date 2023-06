Addome scolpito per un’estate perfetta: 3 esercizi semplici da fare

Avere un addome da urlo per l’estate è facile con questi 3 semplici esercizi. Se fatti con impegno e costanza, i risultati sono assicurati.

Gli addominali scolpiti sono il sogno di moltissime donne, e non solo. Per averli c’è bisogno di impegno e dedizione, ma esistono allenamenti mirati che possono aiutare a raggiungere l’obiettivo. Quali sono? Si tratta di 3 esercizi da fare in palestra o comodamente in casa, proprio perché serve solo un tappetino.

La prova costume è ormai sempre più vicina e la voglia di avere un fisico perfetto si fa sentire ogni giorno di più. Certo, l’ideale sarebbe allenarsi con costanza durante tutto l’inverno, per poi sfoggiare un fisico da paura nel corso della bella stagione. Ma non tutto è perduto.

Ottenere degli addominali scolpiti è possibile, ma solo con la giusta determinazione e gli esercizi indicati. Come consigliano gli esperti, tutto parte dall’alimentazione. Una volta studiata una dieta bilanciata e adatta alle proprie esigenze, è possibile integrarla con l’attività fisica. Ma quali allenenti sono i più efficaci per gli addominali?

Addome a prova bikini: 3 esercizi facili e veloci

Gli addominali sono dei muscoli molto forti ed estesi, che vengono coinvolti in ogni movimento, anche quelli quotidiani. Esistono, però, alcuni esercizi in grado di stimolarli maggiormente e di farli lavorare per ottener un addome scolpito e a prova di bikini. Ecco quali sono.

Si tratta di 3 esercizi molto semplici, che si possono eseguire direttamente a casa. Per farli, infatti, basta munirsi di un semplice tappetino e il gioco è fatto!

Plank. Tra gli esercizi più completi, stimola non solo gli addominali ma anche i muscoli della colonna e delle gambe. A braccia tese o piegate sui gomiti, l’esercizio prevede di mantenere la posizione per almeno 30 secondi. Se eseguito correttamente, migliora la postura e la resistenza generale. Attenzione a non inarcare la schiena e a non scendere con il bacino: il corpo deve rimanere perfettamente parallelo al pavimento. Mountain climbers. Poggiati sulle mani, con la pancia rivolta verso il tappetino. Questo esercizio prevede il movimento delle gambe come se si stesse scaldando una montagna. Utilissimo per allenare gli addominali, permette anche di unire la parte di cardio, volta ad aumentare la resistenza generale e a bruciare più calorie. Crunch inverso. Distenditi come per un normale crunch, per poi alzare e abbassare le gambe tenendole tese. In questo modo ad essere sollecitati saranno gli addominali bassi, che molto spesso vengono trascurati. L’importante è non staccare la schiena dal pavimento.

Ecco i 3 semplici esercizi per avere degli addominali scolpiti, pronti per sfoggiare il bikini.