Addome scolpito per un’estate perfetta: 3 esercizi semplici da fare

Per arrivare in piena forma all’estate, ecco 3 esercizi molto semplici da fare anche a casa: costanza e impegno sono tutto ciò che occorre per un addome scolpito.

A tutti piace sentirsi in forma, soprattutto con l’arrivo della bella stagione che ci permette di mettere in mostra i risultati ottenuti col duro lavoro. Alcuni di noi, però, non sono amanti dello sport e dell’attività fisica. Ciò non significa che dobbiamo rinunciare a sfoggiare un fisico tonico e in salute di cui andare fieri. Oggi vi proponiamo 3 semplici esercizi che si possono fare comodamente a casa: basta un po’ di costanza e impegno per arrivare all’estate con l’addome scolpito.

Una manciata di minuti, due o tre volte alla settimana, e i risultati non si faranno attendere. Si tratta di esercizi che possiamo fare nella tranquilla intimità della nostra dimora, senza magari sentirci a disagio o vergognarci perché non siamo proprio degli “esperti” del settore.

3 esercizi per un addome scolpito

Ovviamente non possiamo pretendere di vedere un cambiamento nel nostro corpo già dopo la prima settimana di “allenamento”. Se, però, avremo cura di essere costanti e di impegnarci a fondo da questo momento in poi, sicuramente saremo soddisfatti dei risultati.

Mountain Climber. Nonostante il nome particolare che ci fa temere il peggio, non dovremo davvero scalare una montagna! Ciò che dobbiamo fare è stenderci di schiena su un tappetino e piegare le gambe, cercando di avvicinare le ginocchia al mento mentre teniamo la schiena sollevata da terra. Alternate il movimento da un lato all’altro e di sicuro sentirete i muscoli lavorare sodo.

Plank. Avrete già sentito parlare di questo esercizio. Ci sono anche persone che si sfidano a chi resiste di più durante l’allentamento. Come nel caso di quello precedente, dobbiamo usare un tappetino. Ci stenderemo a pancia in giù per poi sollevare il corpo facendo pressione sulle mani e sulle punte dei piedi. Gambe e braccia dovranno essere ben tese e il bacino risultare allineato al resto del corpo.

Crunch inverso. Di nuovo sfrutteremo la comodità di stare distesi, con schiena a terra e mani lungo i fianchi. Ciò che dobbiamo fare è piegare le ginocchia, tenendole unite e spingere la parte inferiore del corpo, quella delle gambe, verso l’alto, cercando di staccare il fondoschiena dal tappetino. Un esercizio perfetto per lavorare gli addominali bassi. Ecco l’allenamento alla portata di tutti da provare assolutamente.