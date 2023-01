Addio Gina Lollobrigida, ricordiamola in 5 film iconici

Gina Lollobrigida ci ha lasciato, ma la sua storia straordinaria non sarà mai cancellata. Regina dei red carpet di tutto il mondo, diva italiana amatissima all’estero insieme a Sophia Loren nell’era dorata del cinema, si è spenta all’età di 95 anni il 16 gennaio 2023. Ora la ricordiamo in 5 film iconici che rendono il suo carisma intramontabile!

5 film per ricordare Gina Lollobrigida

Foto Instagram | @ginalollobrigidareal – Gina Lollobrigida e Marilyn Monroe

Regina dello spettacolo su scala mondiale, al pari di Sophia Loren e Marilyn Monroe, Gina Lollobrigida ci ha lasciato una straordinaria eredità cinematografica in un cui spiccano almeno 5 film iconici da vedere assolutamente.

Si tratta di pellicole che restituiscono al pubblico la sua grandezza in varie declinazioni e sfumature, titoli che ti consigliamo di vedere subito qualora avessi perso qualche pezzo… Andiamo a scoprire di più sui suoi cult indimenticabili, perle che ci restano nel cuore come quella volta in cui usò i social, all’età di 90 anni, con la sua prima “storia” su Instagram…

Pane, amore e fantasia

Nel film Pane, amore e fantasia, datato 1953 e tra i successi chiave nella carriera della “Lollo”, Comencini ha diretto l’attrice nei panni della “Bersagliera”. Un film da non perdere per ritornare al fascino degli anni ’50…

La donna più bella del mondo

Nella pellicola La donna più bella del mondo, anno 1955, Gina Lollobrigida è diretta da Robert Z. Leonard e interpreta la cantante lirica Lina Cavalieri.

Torna a settembre

Torna a settembre è il film del 1961 che l’ha vista recitare sul set al fianco di Rock Hudson, per la regia di Robert Mulligan, arrivando a conquistare un Henrietta Award!

Buonasera, Mrs. Campbell

In Buonasera, Mrs. Campbell, Gina Lollobrigida è stata diretta da Melvin Frank (anno 1968) e ha conquistato il suo terzo David di Donatello!

Le avventure di Pinocchio

Tra i 5 film iconici di Gina Lollobrigida non possiamo non citare Le avventure di Pinocchio, uscito nel 1972. Impossibile non ricordarla nel ruolo della “Fata Turchina” più bella che il cinema mondiale abbia mai ammirato…