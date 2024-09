“Addio assegno unico”, l’annuncio scuote i genitori: come cambierebbe la misura

L’Assegno unico è una misura di sostegno alle famiglie, introdotta dal Governo di Mario Draghi e, ad oggi, sempre riconfermata. Si tratta di un beneficio che spetta alle coppie – sposate e non – che hanno figli fino ai 21 anni di età. A seconda del reddito, dell’Isee e dell’età dei ragazzi ogni famiglia può ricevere un aiuto d’importo variabile.

Un aiuto importante che consente a tanti genitori di andare avanti e arrivare alla fine del mese con un po’ più di serenità specialmente ora che l’inflazione ha determinato aumenti dei prezzi in tutti i settori: dalle rate del mutuo ai libri di scuola, dalle bollette di luce a gas ai generi alimentari.

Il Governo di Giorgia Meloni, con grande sorpresa, ha deciso di dire basta: basta Assegno unico. La decisione dell’Esecutivo è arrivata come un fulmine a cielo sereno anche perché il Governo si è sempre dichiarato a favore di politiche che agevolino le famiglie e che promuovano la genitorialità.

Il nostro Paese da anni è afflitto dal crollo delle nascite: problema che mette a rischio l’intero sistema economico. Milioni di famiglie sono precipitate nel panico ma il Governo ormai sembra aver preso la sua decisione. Milioni di famiglie perderanno questo importante sussidio.

Assegno unico: ecco chi lo perderà per sempre

Addio Assegno unico: tantissime famiglie con figli dovranno dire addio per sempre a questa importante forma di sostegno che da anni aiuta le coppie con bambini o con figli adolescenti in età scolastica. La decisione del Governo è arrivata all’improvviso come un fulmine a ciel sereno. Vediamo che cosa cambierà.

Per la prossima manovra di Bilancio l’Esecutivo di Centrodestra ha a disposizione 25 miliardi di euro e non può più fare extra deficit come lo scorso anno. Una cifra esigua se si pensa a tutte le riforme che ci sarebbero da fare a partire dalle pensioni per poi proseguire con un ulteriore ritocco alle aliquote Irpef.

Il Governo deve fare delle scelte ed è in quest’ottica che ha scelto di rivedere l’Assegno unico. Questo strumento di aiuto alle famiglie costa allo Stato, in media, 20 miliardi. Per questo si è deciso di indirizzare le risorse verso le famiglie più numeroso e più bisognose ma toglierlo, invece, ad altre.

Dopo la stangata sull’assegno di mantenimento, dunque, per molti arriverà un’altra brutta sorpresa. Perderanno l’Assegno unico i nuclei familiari che non presentano l’Isee e quelli con Isee superiore a 45.000 euro. Pertanto non tutti perderanno l’agevolazione ma solo le famiglie meno numerose e più “benestanti”. Attualmente l’importo medio dell’Assegno unico corrisponde a 200 euro.

Secondo i piani del Governo in carica il sussidio dovrà essere più generoso per alcune categorie. Nello specifico si stanno valutando maggiorazioni per le famiglie numerose, per le famiglie con disabili e per le famiglie con una storia di lavoro radicata in Italia.