Adam Levine ha tradito Behati Prinsloo? Piovono accuse e lui...

Adam Levine, storico volto dei Maroon 5, nell’occhio del ciclone per i gossip del momento che lo vedrebbero marito infedele e senza pentimento. Secondo le ultime accuse che piovono intorno alla star, l’artista avrebbe tradito la moglie, Behati Prinsloo, incinta del loro terzo figlio…

Adam Levine si difende dalle accuse di tradimento…

Nel pieno della tormenta sul suo presunto tradimento ai danni della moglie, in attesa del loro terzo figlio, il frontman dei Maroon 5 Adam Levine rompe il silenzio e, sui social, fa un’ammissione a sorpresa.

Foto Instagram | @behatiprinsloo

Se vi aspettavate che confermasse la sua infedeltà, vi siete sbagliate di grosso: l’artista fa mea culpa soltanto in parte, sostenendo di aver “esagerato” ma di non aver tradito Behati Prinsloo con la modella Sumner Stroh…

“Sono state dette molte cose su di me e ora voglio fare chiarezza – scrive il cantante nel suo post –. Ho avuto scarsa capacità di giudizio nel parlare in modo provocante con altre persone oltre mia moglie. Non ho avuto una relazione tuttavia ho esagerato in un periodo spiacevole della mia vita“.

Resta da capire quale sarà la vera reazione della consorte, la supermodella manibiana Behati Prinsloo che, stando alle accuse scottanti sulle cronache rosa, sarebbe stata tradita dal marito. A rivelare la presunta relazione clandestina proprio Sumner Stroh, che dal cantante avrebbe ricevuto un sms dopo la scoperta della gravidanza di sua moglie: “Sto per avere un bambino. Se è maschio vorrei chiamarlo Sumner. Per te va bene? Sono serissimo“… Un messaggio destinato a fare molto rumore… I tempi in cui mostrava fiero il pancione della moglie, adesso, sembrano lontani anni luce.