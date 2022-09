Adam Levine e Behati Prinsloo, qualcosa di scottante in pentola...

Il presunto tradimento di Adam Levine si tinge di giallo: secondo alcune scottanti indiscrezioni, la moglie del frontman dei Maroon 5, Behati Prinsloo, avrebbe agito nella penombra e…

Adam Levine e Behati Prinsloo coppia aperta?

Proprio quando pensavamo di averle viste (e sentite) tutte sulla saga dei presunti tradimenti di Adam Levine (altre donne lo avrebbero accusato dopo la modella Sumner Stroh), spunta qualcosa che potrebbe scompigliare tutto nelle cronache rosa.

In queste ore, su TikTok non si parla d’altro che di sua moglie, Behati Prinsloo, inizialmente data come vittima ingenua delle scappatelle reiterate del marito famoso. Ma le cose potrebbero non essere come sembrano.

Secondo la truccatrice Whitney Kait, nota sui social come MUAWK e con un bacino di follower da milioni di iscritti, ha rivelato qualcosa di scottante sulla supermodella di Victoria’s Secret rivelando in un video che uno dei suoi ex avrebbe ricevuto messaggio bollente dalla moglie di Levine in persona.

“Lui tradisce, lei tradisce, entrambi imbrogliano“, ha esordito la make-up artist. Nessuna prova concreta al momento, ma il sospetto che Adam Levine e consorte siano una coppia aperta ribolle nella pentola del gossip. Quello delle relazioni non monogame (spiegate nella nostra intervista alla dottoressa Marta Giuliani) sembra essere un fenomeno ormai molto diffuso tra le celebrities e il caso Levine potrebbe esserne ulteriore conferma…