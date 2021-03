Lady Gaga ha postato su Instagram la prima immagine ufficiale di House of Gucci, il film sull’omicidio di Maurizio Gucci (interpretato da Adam Driver), marito di Patrizia Reggiani, che Gaga appunto interpreta. Scopriamo più da vicino tutti i dettagli di questo look da neve super cool.

Signore e Signora Gucci, ha scritto Lady Gaga nella didascalia della foto.

House of Gucci, i segreti del look di Lady Gaga e Adam Driver

Diamo allora un’occhiata più da vicino ai look da neve che la “signora e del signor Gucci” hanno sfoggiato a Gressoney, in Valle d’Aosta, che per l’occasione si è tramutata in Saint Moritz, il luogo delle vacanze invernali della coppia Gucci.

Lady Gaga perfetta col colbacco

Nella foto Lady Gaga ha le labbra appena increspate, sfoggia lo stesso sorriso enigmatico della Gioconda di Leonardo. Il volto è truccato leggermente ed è incorniciato da corti capelli scuri. Sia Gaga che Driver sfoggiano un perfetto abbigliamento invernale anni ’70, che si sposa perfettamente con il paesaggio innevato alle loro spalle. Lady Gaga Gucci in testa porta un colbacco bianco, di lapin, che crea un gradevole contrasto con il completo scuro.

Per dare ulteriore luce al look Lady Gucci punta tutto sugli accessori oro: un intreccio di collane e perle di varie lunghezze intorno al collo e grandi orecchini dorati ai lobi. La cintura con dettaglio oro riprende i bottoni del cardigan con maniche a sbuffo, mentre le perle intoro al collo sono richiamate anche dal braccialetto che porta al polso.

Adam Driver impeccabile sui toni del panna

Mentre la partner in crime Gaga sfoggia un look super dark, alleggerito soltanto dagli accessori e dal colbacco, Adam Driver indossa un look bianco panna che si sposa alla perfezione con la neve che li circonda sul set.

Driver indossa un maglione beige a collo alto arricchito da decori e intrecci. In vita porta un altro maglione, questa volta bianco ottico, annodato proprio sulla cintola dei pantaloni, anche questi bianco ottico. Il look di mr Gucci è arricchito da un paio di occhiali dalle lenti grandi e squadrate che emanano vibes anni ’70 da tutti i pori.