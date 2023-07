Ad ogni viso e occhio uno stile: come capire qual è la migliore forma per le nostre sopracciglia

Scopri la tua forma ideale: valorizza viso e occhi con le sopracciglia perfette! Guida completa per trovare lo stile adatto a te.

Le sopracciglia hanno un ruolo fondamentale nell’incorniciare il nostro viso e nella definizione dell’espressione. Trovare la forma perfetta può sembrare una sfida, ma una volta individuato lo stile adatto alle nostre caratteristiche, il risultato sarà sorprendente. In questo articolo, scopriremo come identificare la forma ideale delle sopracciglia in base al nostro viso e occhi, e ci ispireremo a stili di celebrità per ottenere un look davvero unico.

Come capire la forma perfetta per il tuo viso e occhi?

Ogni viso è unico, e ciò che sta bene a una persona potrebbe non andare altrettanto bene a un’altra. L’obiettivo principale è armonizzare le sopracciglia con le caratteristiche del viso e valorizzare gli occhi. Ecco alcune linee guida per individuare la forma ideale:

1. Viso ovale: chi ha un viso ovale è fortunato, poiché questa forma è già perfettamente bilanciata. Sopracciglia leggermente arcuate sono l’opzione migliore per mantenere l’armonia del viso. Un esempio da seguire è l’attrice Natalie Portman, famosa per le sue sopracciglia ben curate e naturali.

2. Viso tondo: per addolcire le linee del viso tondo, è consigliabile optare per sopracciglia arcuate che creino l’illusione di un viso più slanciato. Ad esempio, l’attrice e cantante Selena Gomez ha delle sopracciglia arcuate che le donano un aspetto dolce e affascinante.

3. Viso quadrato: in questo caso, è meglio scegliere sopracciglia leggermente angolate per ammorbidire gli angoli del viso. Una buona ispirazione può venire dall’attrice Angelina Jolie, che ha delle sopracciglia definite che si adattano perfettamente alla sua forma di viso.

4. Viso a cuore: per bilanciare la fronte più ampia in un viso a cuore, si possono optare per sopracciglia arcuate e piene. La modella Cara Delevingne è nota per le sue sopracciglia audaci, che si adattano perfettamente al suo viso.

5. Viso lungo: in questo caso, è preferibile optare per sopracciglia orizzontali, che aiutano a ridurre la percezione della lunghezza del viso. L’attrice Sarah Jessica Parker ha uno stile di sopracciglia che ben si adatta alla sua forma del viso.

Come individuare e tracciare la linea delle sopracciglia?

Per individuare la forma di sopracciglia perfetta per il viso, inizia tracciando una linea immaginaria dal bordo esterno del naso verso l’angolo interno dell’occhio: questo sarà il punto di inizio. Poi, inclina la matita dal bordo esterno del naso, passando attraverso l’iride dell’occhio: qui troverai il punto più alto dell’arcata. Infine, estendi la matita dal bordo esterno del naso fino al bordo esterno dell’occhio: qui termina la sopracciglia. Seguire questi punti aiuta a ottenere una forma armoniosa e adatta al viso.

Trucchi per sopracciglia perfette

Oltre a trovare la forma ideale, ci sono alcuni trucchi per avere sopracciglia perfette:

1. Il kit perfetto: assicurati di avere a disposizione una buona pinzetta, forbici per sopracciglia e una matita o ombretto per riempire eventuali vuoti.

2. Riempire i vuoti: utilizza una matita o ombretto per sopracciglia per riempire eventuali vuoti o aree meno folte.

3. Spazzola le sopracciglia: utilizza una spazzola per sopracciglia per disciplinare i peli e ottenere un aspetto pulito.

4. Attenzione alla forma: segui le linee guida per la tua forma di viso e occhi e non strafare con la depilazione.

Le sopracciglia sono un elemento chiave per il nostro aspetto e capire qual è la forma migliore per noi può fare una grande differenza. Prendendo spunto da celebrità e seguendo alcuni trucchi per la cura, possiamo ottenere sopracciglia perfette che incorniciano il nostro viso in modo armonioso e valorizzano il nostro sguardo in modo impeccabile.