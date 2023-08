Acqua di mare, perché fa così bene alla nostra pelle: tutti i suoi incredibili benefici

L’acqua di mare non fa solo bene alla circolazione ma anche alla pelle. Ecco tutti gli incredibili benefici dell’acqua salina.

Fare il bagno in acqua di mare è rinfrescante e divertente ma non solo… Immergere le gambe in acqua fredda aiuta a migliorare la circolazione sanguigna, tonifica i muscoli, aiuta a dimagrire, migliora il sistema immunitario, preserva la salute del sistema circolatorio e favorisce il buon umore tramite il rilascio di endorfine. Inoltre, stando a moltissime ricerche, aiuta anche a favorire la bellezza e la salute della nostra pelle. Ecco tutti gli incredibili benefici dell’acqua salina sulla nostra pelle.

Tutti i benefici dell’acqua di mare sulla pelle

L’acqua di mare è un toccasana contro vari disturbi fisici e mentali ma sicuramente alcune delle sue migliori proprietà sono quelle benefiche nei confronti della pelle.

Infatti l’acqua di mare ha sulla pelle proprietà:

Disintossicanti

Leviganti

Cicatrizzanti

Anti ritenzione

Infatti, dopo qualche immersione nell’acqua salmastra si potranno subito notare brufoletti e impurità ridotte, così come anche i segni della ritenzione idrica e della cellulite. La pelle risulterà sin da subito più compatta ed omogenea. Poi, dato che è ricca di oligoelementi (magnesio, potassio, iodio, rame, fosforo, calcio e ferro), l’acqua di mare favorisce la dilatazione dei pori.

Inoltre, cloro, bromo, calcio, magnesio e iodio in essa presenti hanno un’azione disinfettante, antisettica e antimicotica. Aiutano a prevenire e contrastare infezioni e infiammazioni ed evitare lo sviluppo di funghi. L’alta presenza di iodio, invece, favorisce il metabolismo e quindi la perdita di peso.

Per via del principio di osmosi e del sale, l’acqua di mare tende poi a ridurre i segni di cellulite, gonfiore e ritenzione idrica. Ancora, disinfetta, leviga ed esfolia la pelle come un gommage che rende sin da subito la pelle più morbida e lucente. Secondo alcuni studi sembrerebbe che aiuti anche a guarire in maniera molto più veloce da problemi come psoriasi ed eczema.

Dunque sono davvero tante le proprietà dell’acqua di mare sulla nostra pelle. Tuttavia, dopo esserne stati a contatto, è sempre meglio fare una doccia con acqua dolce, in modo da evitare di disidratare la pelle. Quindi, dopo la doccia, applicare un prodotto idratante, ad esempio a base di aloe vera o acido ialuronico. In questo modo, anche dopo il bagno in acqua salata e aver beneficiato dei suoi tanti benefici, si potrà avere una pelle idratata, nutrita, bella e senza tutte le imperfezioni che si avevano prima di essersi immersi nell’acqua di mare.