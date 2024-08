Acne, perché compare in estate: consigli utili per contrastarla

L’acne è un problema che può acuirsi o comparire soprattutto in estate, ma con i consigli adeguati si può debellare in fretta.

L’acne è una condizione tipicamente giovanile, eppure può manifestarsi sulla pelle a qualunque età ed essere molto fastidiosa, sia da un punto di vista propriamente estetico con ripercussioni anche psicologiche e sia causare danni che sono poi evidenti a lungo termine.

Molti si chiedono il motivo che spinga questi inestetismi della pelle ad apparire all’improvviso sul viso, magari proprio in estate quando la pelle è più esposta. Ci sono delle cause precise ma anche delle soluzioni che permettono di contrastare l’insorgenza e risolvere il problema.

Acne in estate, perché compare e cosa fare

In un soggetto molto giovane l’acne non è di per sé preoccupante, salvo ovviamente condizioni particolari in cui sembra avere uno sviluppo incontrollato o troppo invasivo. In una persona adulta però, soprattutto laddove appaia all’improvviso, porta anche una certa dose di curiosità circa le cause che l’hanno scatenato.

L’acne in realtà si può manifestare tipicamente in estate e scomparire d’inverno. Sembra un’anomalia insolita invece è normale. Il problema è che ormai il caldo non è relativo solo alla stagione estiva, i mesi in cui le temperature sono alte possono perdurare. Di fatto è proprio il cambiamento climatico che genera la produzione di sebo nei pori. Questo di fatto va ad otturarli e comporta un’ostruzione che dà seguito ai classici brufoli.

Ci sono poi condizioni che peggiorano il quadro come ad esempio l’ostruzione dei pori causata dal sudore che, congiuntamente al sebo fanno danni. Senza contare l’uso di creme come anche gli idranti o i solari che andrebbero scelti con attenzione sempre in base alla propria pelle. Per chi ne soffre in modo lieve con piccoli segni è necessario solo fare un po’ di attenzione all’uso dei prodotti, talvolta ad esempio impiegare un fondotinta o una crema molto grassa di tipo idratante in estate non è una buona idea. Questo può portare infatti a problemi che non si manifestano in inverno con gli stessi prodotti.

Laddove invece la condizione appaia piuttosto intensa e quindi ingestibile solo con questo accorgimento, allora bisogno adottare dei rimedi molto efficaci. Il primo prodotto utile è l’acido salicilico si tratta di un elemento che si trova in detergenti, schiume, saponi e che aiuta a ridurre la produzione di sebo e pulire i pori. Adatto a chi ha la pelle molto grassa o soffre di acne. Ci sono anche alternative naturali come l’aceto che permettono di ridurre l’effetto elettrostatico della pelle.

La cosa fondamentale è però evitare l’esposizione al sole e, al contempo, ridurre l’uso di esfolianti. Anche quando si ha la pelle grassa, impiegare sostanze molto aggressive per depurarla, in realtà non aiuta ma peggiora di contro la situazione. Più la pelle è grassa e quindi tende a produrre sebo, più viene ripulita e cercherà nuovamente di regolare la presenza dello stesso, andando a produrne nuovamente. È un circolo vizioso.

Purtroppo spesso queste manifestazioni sono arrecate da prodotti non idonei al proprio derma. Quindi è molto importante comprendere bene com’è fatta la pelle, qual è la sua condizione e procedere alla scelta del detergente, della crema, del make up migliore, soprattutto in estate o con il caldo quando la stessa tende a “soffrire” maggiormente.