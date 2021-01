Quante volte, ci siamo incollati al feed Instagram prima di dormire, con la prevedibile conseguenza di non riuscire poi a prendere sonno (leggi anche gli effetti della melatonina sul sonno). Ormai, ce lo hanno ripetuto in tutte le salse: la luce blu emessa dallo schermo del nostro smartphone incide in modo negativo sul sonno. Ma se tra le migliaia di profili Instagram, ce ne fosse qualcuno che, invece di sovreccitare il nostro cervello, lo aiutasse a rilassarsi? Ovviamente, non stiamo parlando di studi scientifici, ma abbiamo scovato alcuni account Instagram così piacevoli ed esteticamente rilassanti, da farci cambiare idea (o almeno in parte!). Con questo non stiamo asserendo che vi aiuteranno a prendere sonno o a liberarvi dalle ansie quotidiane, ma potrebbero sicuramente aiutare a staccare la spina dopo una giornata stressante.

Yuki Kawae (@yukikawae)

L’account di Yuki Kawae è uno scrigno di video rilassanti, che mostrano l’artista nell’atto di creare disegni affascianti con il solo aiuto di sabbia e rastrello. Il rumore sordo della sabbia che gratta contro il rastrello, abbinato a occasionali colpi di gong, conferisce ai video un’atmosfera meditativa davvero rilassante.

Coffee Bae (@coffeebae97)

Se anche voi non potete che rimanere ipnotizzati dalla visione del latte che turbina in una tazza di caffè, vi godrete i video ravvicinati di Coffee Bae, mentre crea una serie di bevande con una rilassante colonna sonora in sottofondo.

Mairi Stone (@mairi_stone)

Mairi Stone è una ceramista irlandese che adotta motivi intricati e vorticosi per creare oggetti dal design accattivante. Non solo il suo feed è piacevole da vedere, ma i video in cui crea ciascuno dei suoi pezzi sono assolutamente ipnotici.

Alexandra Velichko (@alexandravelichko)

Gli straordinari dipinti ad olio di Alexandra Velichko non sono l’unica ragione per cui il suo account merita una visita. Fate partire uno dei suoi video e capirete subito il perché: la combinazione dei toni blu che usa nella sua arte e la musica classica in sottofondo è estremamente rilassante.

Philip Boelter (@boelterdesignco)

C’è qualcosa di incredibilmente affascinante nei colori vivaci e nelle pennellate audaci che Philip Boelter usa per creare i suoi dipinti a guazzo. Se state cercando qualcosa che distolga la mente dalle vostre preoccupazioni, provate a guardare uno dei suoi video di speed lapse painting!