“I love weird hairstyles“: così Chiara Ferragni ci introduce nella sua nuova “strana” acconciatura che sfoggia tra le foto del suo Instagram, facendoci letteralmente perdere la testa! La scelta dell’influencer è ricaduta su un grande ritorno tra le tendenze capelli 2022, e siamo sicure che anche voi non potrete non dare una chance a questo delizioso hairstyle…

La nuova acconciatura di Chiara Ferragni è subito tendenza!

Avete visto la nuova acconciatura di Chiara Ferragni? La fashion blogger più famosa d’Italia l’ha mostrata sui social poche ore fa e, a giudicare dal tripudio di complimenti dei follower, è subito tendenza!

La moglie di Fedez ha scelto di incorniciare la sua chioma in un hairstyle per capelli lunghi dal sapore vintage, con due treccine alte sui due lati che raccolgono alcune ciocche a formare un look frizzante e davvero cool. Come non amarla?

Le trecce tornano prepotentemente alla ribalta tra i beauty look del nuovo anno, per un 2022 all’insegna della comodità e dell’eleganza romantica. Per tante, una passione che si rinnova, ma per alcune è un’acconciatura inedita tutta da provare e copiare in ogni sua deliziosa declinazione…

Tra le idee più belle da portare, la treccia a spina di pesce alla francese resta una delle migliori per un effetto morbido e sensuale che conquista anche i red carpet! Cosa aspettate?