Accademia crescita personale: cosa abbiamo imparato in 15 anni

Dal blocco alla serenità e alla svolta

A quanti è capitato nella vita di sentirsi bloccati? Di sentire di essere arrivati a toccare il fondo senza avere la forza di rialzarsi? A quanti è capitato, o sta capitando in questo momento, di sentire di non avere vie d’uscita?

Alessandro Da Col e Alessandro Pancia, conosciuti semplicemente come “gli Ali” nel web, hanno vissuto questo momento molto tempo fa e anche loro, come tutti, hanno pensato di non essere in grado di uscirne.

Niente sembrava andare per il verso giusto, la vita pareva voler mettere davanti a loro solo ostacoli, uno più insormontabile dell’altro, ma alla fine si sono incontrati e hanno capito qualcosa di veramente importante: tutti meritano la felicità.

Può sembrare un concetto banale, ma non è così: è importante esaminarlo a fondo, capire cosa realmente significhi, e solo allora si può avere qualche risposta. Bisogna imparare ad amarsi, a comprendere che essere felici non solo è giusto, ma soprattutto è un diritto.

Superate le loro difficoltà, gli Ali non hanno potuto far a meno di pensare a tutte le persone che come loro hanno avuto un passato difficile e incatenante.

Non sempre è possibile trovare la forza di uscirne da soli, loro hanno avuto bisogno del supporto l’uno dell’altro, e a volte può essere d’aiuto far ricorso ad alcuni strumenti utili alla crescita personale, come la mindfulness, la meditazione e il coaching.

Ed è per questo che gli Ali hanno combattuto e sono riusciti a creare Accademia Crescita Personale, un luogo di accoglienza per tutte le persone che hanno bisogno di aiuto per superare brutti momenti della propria vita, ritrovare la forza, rinascere e finalmente essere felici.

“Dal letame nascono i fior”. Una storia di frustrazione e rinascita

La storia degli Ali inizia come la storia di moltissime altre persone. In giovane età si sono trovati ad affrontare un percorso di studi che non li rendeva pienamente felici, condizionati dai desideri dei genitori, dimenticandosi di ciò che in realtà volevano loro per loro stessi.

Entrambi, benché ancora non si conoscessero, hanno avuto un’infanzia simile, contraddistinta da bullismo e dalla mancanza di autostima. Quando gli si chiede in che modo abbiano vissuto la loro giovane età la risposta può essere solo una: col pilota automatico e nella convinzione di non essere abbastanza.

Come accade a molti, si va avanti perché è quello che si deve fare, ma dove esattamente si sta andando a volte non lo sappiamo e spesso non è neanche ciò che vogliamo. Non si cammina per desiderio, ma perché spinti violentemente da qualcun altro.

Usciti dalla scuola li ha aspettati il mondo del lavoro, contraddistinto dall’ormai familiare sentimento di fallimento, come se non fossero mai abbastanza, come se niente andasse bene e fossero costantemente in errore.

Vivendo in un monolocale ammuffito, faticavano ad arrivare a fine mese, annegando nella paura, nella preoccupazione e nella frustrazione di non riuscire mai ad arrivare a fine mese.

Erano bloccati.

Si sono conosciuti nel 2009 e tra loro non è stato solo un colpo di fulmine, ma hanno subito sentito di aver trovato l’unico al mondo in grado di comprendere l’altro. Storie simili, attitudini simili: entrambi scoprirono di avere l’incredibile potere e potenziale di aiutare le persone.

Sapevano ascoltare, sapevano attingere alla forza personale delle persone, invogliarle a trovarla e tirarla fuori. Amavano farlo, non era solo capacità ma una passione, e la domanda successiva fu spontanea: perché non trasformare tutto questo in un lavoro?

Perché non investire in questo potenziale, approfondirlo con degli studi e renderlo qualcosa di davvero utile per aiutare gli altri a svoltare?

Gli anni successivi sono stati una costellazione di sfide, una corsa a ostacoli contro i “ma chi vi credete di essere?” e il “dove volete andare?”. Il trasferimento a Barcellona (Spagna) sembrava essere stato il momento decisivo, potevano cominciare da lì, lontani dalla zona di comfort e da tutti quelli che non credevano in loro, ma la pandemia li ha bloccati di nuovo.

Ciò nonostante non si sono arresi e ancora una volta hanno fatto “sbocciare i fiori dal letame”: cogliendo la palla al balzo, hanno debuttato online con il programma live “Meriti di essere felice-Live”, raggiungendo gli oltre 300.000 followers su tutti i vari social.

“Anche tu meriti di essere felice!”: un assioma inviolabile

Finalmente gli Ali possono dire di aver raggiunto la loro felicità, con un lavoro appagante e soprattutto la splendida sensazione di poter fare qualcosa per le persone, essere loro d’ispirazione.

Al mondo sono tantissimi, infatti, che come loro hanno affrontato un momento di blocco, con la costante sensazione del fallimento a chiudergli la gola. Ma non è giusto.

Di questo gli Ali sono più che convinti, e quasi con rabbia cercano di trasmettere a tutti l’unica verità assoluta di questa vita: “tutti meritano di essere felici, anche tu!”.

Accademia Crescita Persona si sviluppa da questo sentimento, diventando presto non solo luogo di accoglienza per tutte quelle persone che non sanno come uscire dai propri problemi, ma affinando tecniche e strumenti utili per questo scopo.

L’obiettivo? Far uscire il potenziale da ciascuno di noi, la nostra forza, anche la rabbia, urlando a pieni polmoni il nostro diritto alla vita e alla felicità.

Gli Ali vogliono impegnarsi ad accompagnare le persone in un percorso di crescita personale, attraverso l’uso di tecniche di coaching, legge di attrazione scientifica, neuroscienza e molto altro.

Storie di amore per se stessi: la forza motrice per il cambiamento

Non esiste una personalità unica, ciascuno ha la sua storia, il suo percorso e i suoi blocchi personali. L’obiettivo degli Ali è quello di riuscire ad ascoltarli tutti e aiutarli a trovare la propria forza dentro se stessi, perché solo lì esiste il potere di cambiare.

Lo sa bene Ester Ferrari, di 58 anni, che usciva da una relazione importante e non riusciva ad avere un bel rapporto con sua madre. Non credeva in se stessa, abbattuta dalla poca autostima, si sentiva bloccata anche dalla mancanza economica.

Oggi, grazie ad Alessandro e Alessandro, Ester è una donna completamente nuova: in soli tre mesi è riuscita a sistemare il rapporto con sua madre, si è rimessa in forma, e ha fatto della sua passione un nuovo lavoro che le ha permesso di raggiungere la propria libertà finanziaria. Finalmente Ester si ama e si accetta.

Una storia come un’altra, che può arrivare a un felice epilogo come quello di William Marras, che grazie ad Alessandro e Alessandro ha finalmente vinto ben tre premi letterari con il suo libro, o Pamela Calligaro, che è stata in grado di superare i suoi continui attacchi d’ansia.

Una storia che può essere quella di chiunque altro, perché anche tu meriti di essere felice.