Abrosessuale: cosa significa?

Abrosessuale è uno dei tanti termini utilizzati nell’universo poliedrico degli orientamenti sessuali, ma non solo. Scopriamo di cosa si tratta, dopo aver parlato di tutto quello che c’è da sapere su sapioromantici e cishet…

Cosa significa abrosessuale?

Essere abrosessuale significa avere un orientamento sessuale in continuo mutamento, fluido, che cambia spesso repentinamente e più volte nel corso della vita e spazia dall’attrazione per donne, uomini, entrambi o nessuno dei generi.

In questo caso, l’abrosessualità può avere come declinazione una fase di asessualità, ma nonostante lo spettro vasto di orientamenti che abbraccia nel tempo, chi è abrosessuale non deve essere confuso con chi è pansessuale o bisessuale.

I pansessuali, ad esempio, sono attratti sessualmente da tutti i generi indistintamente e questo è una costante della loro sfera erotica ed affettiva che comprende contemporaneamente l’attrazione per uomini, donne, bigender, genderfluid…

Abrosessuale non è novosessuale, questione di consapevolezza

Abrosessuale non significa inconsapevole o indeciso, anche in materia di sentimenti. Chi vive questo tipo di orientamento sessuale, infatti, sa perfettamente cosa vuole nel momento in cui lo vuole, alternando fasi dell’esistenza (che possono durare un giorno, mesi, oppure anni) in cui desidera o ama un uomo, una donna o nessuno dei due e sa esattamente cosa prova.

Questa condizione di consapevolezza rende gli abrosessuali diversi dai novosessuali, coloro cioè che non hanno ancora maturato certezze sulla propria sessualità.