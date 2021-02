Strane abitudini che rendono la coppia più forte

L’amore si basa sulle abitudini. Ebbene sì: seppure per qualcuno possa confonderle con la noia, in realtà rafforzano il rapporto di coppia, fatto di complicità.

Infatti, il cemento della coppia è avere un linguaggio proprio e unico, fatto di parole in codice, battute, prese in giro, ma anche di routine. Sì, perché aiuta a non doversi rimettere in discussione ogni giorno, lasciando che la quotidianità scorra tranquilla per concentrarsi sulla coltivazione del sentimento.

Quattro sane da abitudini che miglioreranno il vostro rapporto di coppia

Le abitudini non dobbiamo intenderle come un obbligo o una gabbia, bensì come dei rituali. Sono piccole attenzioni che rivolgiamo a noi stessi e al nostro partner per far sapere che ci siamo e che abbiamo ancora voglia di condividere e progettare insieme il futuro.

Battute e chiacchiere prima di dormire

Prima di addormentarsi, è bene annientare lo stress di una lunga giornata concedendosi qualche battuta o chiacchiera divertente.

Questo appuntamento serale prima di riposare aiuterà a farvi sentire più vicini e uniti, capaci di stemperare insieme le difficoltà della vita non dimenticando perché vi siete scelti, perché insieme sapete divertivi e stare bene.

Parlare di tutto, anche di ciò che ci imbarazza

Condividere col partner le nostre esperienze dolorose, particolari, traumatiche che abbiamo vissuto è una delle abitudini che ci salverà dal rischio di silenzi, tabù e incomprensioni.

La coppia dura se non conosce l’imbarazzo. Non esiste niente che non possa essere ascoltato e capito se la persona con cui stai è quella giusta. L’abitudine alla comunicazione renderà il vostro amore più solido.

Rispettare un programma senza entrare in competizione

L’amore è un gioco di squadra: per questo stabilire i ruoli per la gestione della casa, dalla spesa ai pasti alle pulizie aiuterà a non creare litigi e incomprensioni. Aiuterà ad avere un obiettivo comune, ad aiutarsi reciprocamente e far star bene l’altro.

Le abitudini nel management casalingo-familiare ridurranno subito lo stress e vi faranno vivere la coppia più serenamente.

Inoltre, ricordatevi che non è una gara: non bisogna battere nessuno o far meglio del partner. Siate complici e non avversari.

Non avere e non volere il controllo sull’altro

Fiducia. La gelosia e le insicurezza la fanno venire meno minando i rapporti e talvolta portandoli alla fine.

Ci vuole molto lavoro su se stessi per imparare ad accettare che un amore possa finire anche se non c’è modo di prepararsi, ma essere consapevoli che la libertà è la base dell’amore, paradossalmente renderà il nostro rapporto più forte. Non si sta insieme per abitudine (quella noiosa e ripetitiva) ma perché ci si sceglie ogni giorno nonostante tutto.

Ecco, nelle nostre buone abitudini di coppia non inseriamo il controllo sull’altro ma il sapersi fidare.