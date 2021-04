5 abiti da sposa a cui dirai di "sì" anche in altre occasioni

Nella stragrande maggioranza dei casi le donne, una volta sposate, appendono con cura il loro abito da sposa per rivederlo, ogni giorno, solo appeso nell’armadio, senza indossarlo mai più.

L’abito da sposa, però, non deve rimanere per sempre lì, come se fosse solo un bel ricordo. Infatti, può essere riutilizzato anche in altre occasioni, con qualche accorgimento e donandogli una nuova vita.

Alcuni modelli, infatti, possono essere riadattati, colorati, decorati. Insomma, possono essere trasformarti per renderli più attuali e trendy. Altri, invece, sono già pronti per essere utilizzati, così come sono, per una festa o un evento elegante.

Abiti da sposa: dall’altare alle feste

Dai modelli corti a quelli lunghi, passando per quelli colorati, ecco alcuni modelli di abiti da sposa che abbiamo selezionato per voi, da non riporre a prendere polvere nell’armadio, ma da utilizzare anche in altre occasioni speciali.

Asos Edition, modello Beatrice

Asos propone un’ampia collezione dedicata agli abiti da sposa. Noi, in particolare, ci siamo innamorate del modello Beatrice, un vestito da sposa a portafoglio con scollo Bardot e spalle scoperte. Essendo piuttosto semplice, con il focus tutto concentrato sulla parte alta, sarà perfetto anche per altre occasioni che non siano il vostro matrimonio. Magari, arricchito da alcuni accessori colorati, come una mini bag o un paio di slingback.

Foto Asos | ASOS EDITION – Beatrice – Vestito da sposa a portafoglio drappeggiato con scollo Bardot

Ivy & Oak, abito con schiena scoperta

Il modello proposto da Ivy & Oak, disponibile su Zalando, è senza dubbio un classico abito da sposa, con dettagli in pizzo su tutto l’abito e schiena scoperta. Con alcuni piccoli accorgimenti, però, può diventare anche un abito da sera. Ad esempio, accorciando la gonna o applicando una decorazione, come un nastro colorato in vita.

Foto Zalando | IVY & OAK BRIDAL Abito da sera

Asos Edition, modello Gigi

Torniamo su Asos è parliamo del modello Gigi, un bellissimo mini dress da sposa corto. Questo capo è impreziosito dal pizzo e dal top corto. Un abito perfetto per dire “sì” e per partecipare ad una festa, arricchendolo con degli accessori che lo rendano meno importante, come una giacca in jeans o un chiodo in finta pelle.

Foto Asos | ASOS EDITION – Gigi – Vestito mini da sposa in pizzo con top corto

Max Mara, abito Fattore

Il modello proposto da Max Mara, disponibile su My Theresa, è pensato per una sposa romantica, ma dallo stile minimal. Realizzato in candy pesante, questo abito da sposa ha una linea molto classica e un profondo scollo a v sul retro, che vi permetterà di riutilizzare l’abito in altre occasioni, sempre puntando sugli accessori che non indossereste per il giorno del vostro matrimonio, come decollette o borse colorate.

Foto My Theresa | Max Mara Bridal – Abito Fattore in cady

La Redoute, Balzac Paris x LaRedoute Collections

Questo capo, che nasce dalla collaborazione tra Balzac Paris e LaRodoute, è pensato guardando ad uno stile vintage per proporre un abito dalla forma dritta, con maniche corte e scollo rotondo. Perfetto, secondo noi, anche per una festa o un evento informale, abbinandolo ad accessori, come orecchini o collane in oro e argento, e capi più sbarazzini, come una giacca di jeans, un chiodo o un blazer strutturato.