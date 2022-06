Abiti da cerimonia: lusso e raffinatezza nella nuova collezione di Marina Rinaldi

Le tendenze moda estate 2022 parlano chiaro: gli abiti da cerimonia devono essere colorati, audaci, freschi e naturalmente eleganti, soprattutto se ad indossarli sono donne mature, signore che desiderano esprimere appieno la propria femminilità con classe e raffinatezza. Tutte qualità che troviamo anche quest’anno nella collezione Elegante di Marina Rinaldi: un brand che si conferma ancora una volta punto di riferimento e che non smette mai di stupire. I vestiti eleganti da cerimonia proposti sono esattamente in linea con le nuove tendenze del momento e rappresentano la massima espressione di quel lusso e quell’eleganza da sfoggiare proprio nelle occasioni speciali.

Scopriamo allora insieme quali sono i capi più iconici della nuova collezione Elegante di Marina Rinaldi: gli abiti che meritano assolutamente di essere presi in considerazione, perché è impossibile sfigurare indossandoli.

Il top in raso di seta: elegante e colorato

A spiccare per via dei suoi formidabili colori nella collezione Elegante di Marina Rinaldi è senza dubbio il top in raso di seta stampato nelle nuance del verde con diverse sfumature a contrasto. Le linee sono dritte, il collo tondo ed arricciato mentre sul retro è presente un’apertura a goccia con bottone che rende il tutto ancora più originale e moderno. Perfetto in abbinamento alla gonna a tubino in triacetato verde sempre della stessa collezione, il top viene consegnato con maniche a tre quarti, che possono essere applicate con un intervento di sartoria. Un capo davvero straordinario, perfetto per le donne che desiderano sfoggiare un look elegante, raffinato e al tempo stesso originale e moderno in un’occasione speciale.

L’abito in georgette di seta: semplicemente incantevole

Troviamo le stesse sfumature sui toni del verde nell’abito in georgette di seta stampata che Marina Rinaldi propone nella nuova collezione e che – bisogna ammetterlo – è davvero un incanto. Qualsiasi donna si sentirebbe bellissima indossando questo capo, dalle linee svasate e con una scollatura a V non eccessiva, estremamente delicata ed elegante. Fondi a doppia balza e chiusura invisibile sul retro completano questo vestito ampio e comodo, ideale per le donne curvy che non vogliono rinunciare ad un’eleganza moderna e fresca.

Il completo in frisottino lucido: eleganza senza tempo

Perfetto per le donne che vogliono esprimere appieno la propria femminilità senza rinunciare alla comodità, il completo in frisottino lucido è davvero uno di quei capi che si prestano a tutte le occasioni più eleganti e ricercate. I pantaloni hanno una linea ampia e sono leggeri, scendono perfettamente senza segnare e lo stesso si può dire del top da abbinare, con collo tondo e spalline larghe. Anche questo viene fornito con maniche lunghe che è possibile applicare mediante un intervento di sartoria e diventa dunque un capo estremamente versatile, semplice ma al tempo stesso decisamente elegante e raffinato.

Il completo in frisottino lucido, composto da pantalone e top, è disponibile nella collezione Elegante di Marina Rinaldi in diverse varianti di colore, una più bella dell’altra. Il glicine però rimane il nostro preferito, per via della sua delicatezza e raffinatezza senza tempo.