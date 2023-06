Abiti bianchi: i segreti per lavarli spesso senza ingrigirli, così manterranno brillantezza per tutta la stagione

In estate il bianco va per la maggiore: è luminoso, vivace e mette in risalto l’abbronzatura. Come lavare i capi senza che ingrigiscano?

Sebbene si sappia che il nero “sfini”, non c’è dubbio che in estate la maggior parte di noi preferisca il bianco. Un colore luminoso, vivace, che ci dona freschezza, leggerezza, ma mette anche in risalto la tintarella, per cui abbiamo sudato duramente al sole. Non c’è da sorprendersi se tutte, nel guardaroba, abbiamo una serie di capi in questa nuance che tanto amiamo indossare. Come fare, però, a lavarli senza che perdano di splendore?

Non è una novità che i vestiti candidi tendano ad ingrigire man mano che finiscono in lavatrice. E perdere, così, quella sorta di aura fiabesca che li rende così apprezzabili. Per fortuna, tenendo a mente alcune accortezze è possibile preservarli a lungo.

Come lavare i capi bianchi senza rischiare che ingrigiscano

Si tratta di semplici accorgimenti, è vero, ma se usati con costanza possono davvero fare la differenza quando si tratta di abiti bianchi. E, del resto, perché spendere una fortuna per ricorrere a lavanderie e simili quando basta solamente prestare un po’ di attenzione?

In primo luogo, cerchiamo di mettere questi capi in lavatrice da soli. Evitiamo, dunque, di aggiungere al cestello altri indumenti di sfumature diverse, anche se usiamo l’acchiappacolore. Se possibile, inoltre, meglio separare anche i vari tipi di tessuti per non rischiare una scarsa efficacia del lavaggio a causa della necessità di temperature diverse.

Infine, assicurarsi che il nostro elettrodomestico sia perfettamente pulito prima dell’uso è altrettanto fondamentale: residui di sporco nella lavatrice, nelle guarnizioni, nel cestello, potrebbero “incollarsi” ai nostri abiti. Invece di servirci di quantità industriali di detersivo, sfruttiamo la potenza del sapone di Marsiglia. Lo usavano già le nostre nonne e, ancora oggi, è capace di regalare una brillantezza unica.

Tra gli “ingredienti” naturali nostri alleati, non dimentichiamo succo di limone e bicarbonato. Da usare in lavatrice o semplicemente da riversare in una bacinella per poi mettere in ammollo i capi: la loro azione sbiancante è strepitosa. Altrettanto efficace è il latte, sebbene pochi lo sappiano. Proprio come gli altri due ingredienti, basta immergervi gli indumenti, lasciarli “macerare” per qualche ora e il bianco tornerà splendente.

Si può anche mischiare al papone di Marsiglia per un risultato ancora più strabiliante. Non dimentichiamoci, poi, dei gusci d’uovo: da lavare con cura e mettere in lavatrice in un sacchetto di stoffa. Il motivo? Donano brillantezza e prevengono “l’opacità” dei tessuti. Rimedi naturali, accorgimenti per niente complicati, che faranno di certo la differenze e ci assicureranno di mantenere i nostri capi brillanti, candidi e splendenti.