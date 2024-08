A settembre la donna torna chic: gonne lunghe, Scozia viva e tanto altro. I trend dell’inverno 2024

London Fashion Week e l’evento gemello di Milano ci danno un’anteprima delle tendenze moda autunno inverno 2024-2025, ecco le novità.

Dai capi d’abbigliamento agli accessori, ecco cosa indosseremo quest’inverno, secondo le ultime tendenze dettate dalle passerelle. La moda, quest’anno, ha orientato la scelta verso stili classici rivisitati, evitando scelte rischiose e puntando soprattutto sull’ampliamento della palette dei colori. Oltre agli immancabili grigio e nero, infatti, spuntano nuance più decise come il color prugna, il verde muschio, ma anche il marrone scuro e il blu elettrico.

Per quanto riguarda la moda femminile, possiamo già avere un’idea precisa di quali saranno gli incipit degli outfit, ovviamente sempre ricordando che ogni personalità sarà esaltata dalla scelta del singolo accessorio o degli accostamenti. Andiamo dunque a scoprire qualche prezioso dettaglio.

Moda autunno inverno 2024-2025, torna l’impronta classica ed elegante

Il fil rouge che lega le tendenze moda della prossima stagione è sicuramente da individuarsi nel concetto di classico e tradizionale. Sia a Londra che a Milano le sfilate hanno regalato un’idea ben precisa su quali capi regneranno indisturbati nel nostro armadio invernale.

Spicca l’ampliamento della palette ma soprattutto la re-visione di abiti classici e tradizionali, come ad esempio le gonne lunghe, gli stivali da pioggia, il trench lungo e la texture scozzese, scelta dagli stilisti per modelli di gonna da indossare anche di sera o nelle occasioni più formali. Ala rivisitazione del classico elegante e senza tempo si accompagnano le linee guida della moda francese, che enfatizza ancora una volta lo stile boho-chic: capofila del trend è senza dubbio Chloé, che propone abiti leggere e svolazzanti, jeans, frange e volant ma rigorosamente nei toni del cipria e delle sfumature più chiare, di controtendenza rispetto alle tinte e texture forti proposte da altri stilisti.

Molte proposte hanno un filo conduttore comune: sì ai tagli classici, che si concretizzano soprattutto in pantaloni a sigaretta, gonne lunghe sotto al ginocchio, maglieria coordinata e capi spalla, cappotti comfy e over, anche se spicca la scelta di Dolce e gabbana, che ovviamente rispettando il suo stile predilige pizzi, abiti in seta e palette improntate per la maggiore al total black. Non mancano però alternative intriganti, come il peppy style che si rifà alle divise dei college, o agli abbinamenti Sailor, prediletti da Jean Paul Gaultier ma anche da Prada.

Infine, per quanto riguarda scarpe e accessori c’è una bella notizia: si potranno “riciclare” oggetti vintage a proprio piacimento e sfruttare nuovamente le ballerine – in ogni loro accezione possibile – un must have anche per il prossimo autunno inverno.