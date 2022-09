Essere single è bello! 7 motivi perché a volte è meglio che essere fidanzati

Essere single è bello (Emma Watson docet)! Troppo spesso, specialmente sognando la favola d’amore perfetta, ci dimentichiamo di tutti i vantaggi della “singletudine”. E ricordiamoci che single non è sinonimo di disperazione e isolamento. Per i maschi essere single vuol dire essere liberi, divertirsi, essere degli scapoli d’oro a caccia della prossima conquista, per le donne, invece, non avere un partner ha quasi sempre un sapore negativo almeno nell’immaginario collettivo. Ma è tempo di guardare il bicchiere mezzo pieno: vediamo insieme 7 motivi per cui la vita da single può essere fantastica!

Pizza a colazione e cereali per cena! Questo primo punto è l’emblema della libertà di un single che non potrete bypassare tra i motivi per cui è meglio non avere una relazione. Potete mangiare quello che vi pare, quando vi pare e se vi pare senza adeguarvi a nessuno, potete scegliere di pranzare alle 3 di pomeriggio o alle 12, cenare alle 7 e infilarvi subito a letto…

Lettone e telecomando tutto per voi! Ebbene sì: capita spesso che fidanzati o mariti detengano il monopolio assoluto degli spazi nel lettone e sul divano, ma pensiamo anche al fastidio del pieno possesso del telecomando… Una situazione che da single non esiste!

Si può cominciare a scegliere in fatto di sentimenti! A volte siamo single e non abbiamo voglia di storie impegnative, ma nessuno ci vieta di cominciare a cercare un possibile fidanzato, scegliendo però con molta più cura e furbizia di quello con cui vi siete mollate!

Flirtare è divertente! È bello avere qualcuno su cui poter contare sempre, ma quanto è divertente flirtare? Quanto è bello conoscere qualcuno e pensare per una sera che possa essere quello giusto? Anche se l’indomani svanisce tutto, il flirtare, giocare, abbandonare le inibizioni che ci incasellano sempre nel solito quadratino è divertente, ci sentire un po’ più vive.

A tutto social! Siete libere di usare Facebook, Twitter, Instagram e TikTok senza dovervi giustificare, condividere foto e video senza dover subire controlli serrati da un partner! Magari non tutti, ma ci sono partner che vedono in Internet il nemico numero uno di una storia d’amore!

Più tempo con le amiche! Quando si ha una relazione stabile spesso gli amici vengono messi in secondo piano, molti si perdono definitivamente. Un errore da evitare assolutamente, in questo caso meglio stare single: è più facile mantenere e soprattutto consolidare i rapporti di amicizia.

Depilazione… questa sconosciuta! Da single non è proprio necessario depilarsi tutti i giorni o correre a cercare un rasoio appena si intravede un pelo. Un ottimo motivo in più per amare la vita lontani dalle dinamiche di coppia, no?