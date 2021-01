I 5 trend delle star che hanno fatto scalpore nel 2020

Il 2020 è certo stato un anno strano, 12 mesi dove forse non è successo molto, ma che sono comunque stati ricchi di emozioni e avvenimenti, in senso positivo o negativo. Di sicuro, sono sbocciati trend che mai ci aspettavamo avrebbero preso il sopravvento. Alcuni di questi si sono meritati una menzione speciale: ecco quindi i 5 trend delle star che hanno fatto davvero scalpore nel 2020.

I sandali pelosi

Che ci sia il sole o la temperatura cali sotto lo zero, alle star non interessa: i sandali di pelo sono stati un must, con scalpore di molti. Non esattamente un accessorio elegante o particolarmente sofisticato. Più che altro uno dei quel regali poco azzeccati che arrivano al compleanno dalla zia, ma in questo 2020 hanno avuto molto successo, soprattutto indossati con i biker shorts.

Gli uomini col cardigan

Un vero must have dell’inverno, ma di solito indossato dalle nonnine. Negli ultimi anni il cardigan è entrato di diritto nei capi delle it girls, ma fino a pochi mesi fa non era certo in tutti gli armadi maschili, se non in quello di qualche Lord inglese. E infatti, proprio da lì arriva questo trend del 2020: David Beckham ha fatto scalpore, lanciano il cardigan da uomo.

La #PillowChallenge 2020

È passato qualche mese, ma sicuramente ricorderete di quel periodo in cui, chiuse in casa, tutte le star di Hollywood (e anche le influecer nostrane) indossarono un cuscino al posto dell’abito da sera, stretto in vita da una cintura, per la #pillowchallenge. Uno strano look per il 2020.

Le mascherine

Non semplicemente i dispositivi di protezione individuale, necessari per prevenire il diffondersi di Covid-19, ma veri e propri accessori per il viso (che speriamo fungano anche da protezione). In questo caso, la mascherina diventa un oggetto sorprendente e, in qualche caso, anche un po’ spaventoso: come quella che ha fatto scalpore indosso a Lady Gaga per i Video Music Awards 2020.

Le crocs

Ebbene sì, questo 2020 ha dato tutto, anche troppo: fino a rendere di moda le Crocs. Gli zoccoli più detestati dalle masse, sicuramente comodi ma esteticamente discutibili, hanno fatto il loro grande ritorno, con grande scalpore di tutte.

Specie quando li abbiamo visti indosso a Justin Bieber, che con il marchio di calzature ha anche avviato una collaborazione (di cui ha fatto dono a Fedez).