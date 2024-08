5 piatti per dormire bene: idee sfiziose e light che non appesantiscono

Mangiare bene e leggero è fondamentale per andare a dormire la sera senza alcun senso di pesantezza sullo stomaco, e ci sono cibi perfetti per questo scopo.

L’estate è una bellissima stagione: si va in vacanza, si vivono nuove avventure e si stacca la spina dal lavoro e dalla quotidianità di tutto l’anno lavorativo. Naturalmente, in questi mesi ci si trova nella condizione di potersi concedere una serie di libertà, anche alimentari, che solitamente caratterizzano le sere d’estate e le cene in compagnia.

Ma naturalmente, anche se estate è sinonimo di libertà, anche alimentare, è necessario cercare di tenersi il più possibile leggeri a tavola per evitare di appesantirsi troppo e di conseguenza dormire male. Si sa infatti che la pesantezza di stomaco non è il massimo per poter dormire bene. Quindi, alcuni cibi ed intingoli sono assolutamente da evitare se si vuole essere certi di riposare alla perfezione.

Per fortuna ci sono una serie di ricette, tipicamente estive, che possono aiutare a coniugare sia il gusto che la leggerezza per una cena estiva che consenta sia di mangiare qualcosa di molto buono, sia di rimanere leggero per la notte, evitando di appesantire la digestione e quindi di dormire male e con un peso sullo stomaco.

Le ricette più leggere per una cena estiva gustosa

I cibi più adatti per una cena leggera sono ovviamente costituiti da proteine come pesce, legumi, carne bianca, e anche quella dose di carboidrati che aiuta a muovere il metabolismo ed a regalare quella sensazione di relax necessaria a dormire bene.

Tra le ricette più sfiziose da provare, c’è quella della ricciola in vasocottura al microonde, ideale per le pietanze di pesce che necessitano di una cottura delicata. La ricetta prevede l’introduzione di tutti gli ingredienti (pesce, pomodorini, olive taggiasche, cucunci sotto sale, olio e sale) in un vasetto che viene posto al microonde.

Per chi preferisce le proteine della carne, una ricetta ideale è quella del pollo alle mandorle e zucchine alla menta, che si prepara con la parte dell’animale attaccata alla prima parte dell’ala, latte di mandorle, vino bianco secco, mandorle con la pelle e zucchine. Il procedimento di cottura prevede che la carne sia preparata in padella, rosolata inizialmente con un filo d’olio e poi cucinata con tutti gli altri ingredienti.

Totalmente vegetariana la ricetta delle polpette di quinoa con salsa di yogurt, come pure la ricetta dell’orzo fiorito ideata dallo chef stellato Niko Romito, condito con pomodori secchi, cipollotto, crostini, formaggio primo sale a dadini, pasta di olive e pomodori datterini, olio e origano. Un primo semplice da preparare, ricco di colori, sapori e consistenze, che ricorda proprio un prato fiorito come dice il nome del piatto. Altri piatti leggeri e gustosi sono la frittata al forno con agretti e, per seguire la moda del momento, la poke di polpo e papaya.