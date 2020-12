5 look di Irina Shayk da copiare quest'anno

Se c’è una super modella dalla quale dovremmo prendere ispirazione per i nostri outfit, quella è Irina Shayk.

Irina Valer’evna Šajchlislamova, questo il suo vero nome, ha una capacità innata di mixare sapientemente diversi stili. Riesce infatti a portare, con estremamente disinvoltura, felpe oversize e stivaloni di pelle super aggressive, pantaloni fantasia e felpe con stampe giocose.

Insomma, Irina è una vera e propria icona di stile e anche per questo le possiamo perdonare di non star più con Bradley Cooper. I due, che hanno insieme una figlia, nata nel 2017, sono stati insieme dal 2015 al 2019.

Abbiamo selezionato per voi 5 look di Irina Shayk da copiare.

Felpa over e stivali sopra al ginocchio in pelle

Se non riuscite ad immaginarvi di uscire con questo outfit, pensate che Irina Shayk lo ha sfoggiato durante una delle giornata della New York Fashion Week del 2019.

Nella sua semplicità, questo outfit è perfetto, perché mixa nel modo giusta una felpa over, dal colore piuttosto appariscente, a short e stivali sopra al ginocchio in pelle. Semplice, ma decisamente audace.

A completare l’outfit una mini bag, tra le tendenze di quest’anno, e un paio d’occhiali da sole neri, intramontabili e mai fuori moda.

Getty Images | Christian Vierig

Coordinato super Comfy

Sempre durante la Fashion Week 2020, Irina ha scelto un coordinato burgundy, abbinato con dei sandali verdi, gioielli d’argento e occhiali da sole.

La super modella riesce ad essere impeccabile e bellissima anche con un oufit così semplice. Questo perché sa come arricchirlo, puntando sui dettagli giusti. Assolutamente da copiare, magari per la bella stagione.

Getty Images for ABC | Marco M. Mantovani

Longuette in pelle e t-shirt

Irina Shayk adora i capi in pelle, tra i trend principali di quest’anno. In occasione della finale di stagione del Campione FIA di Formula E del 2019, la top model ha sfoggiato una longuette color nude in pelle, abbinata ad una semplice t-shirt nera con logo sul petto.

Anche per questo outfit, assolutamente da copiare, le due parole chiave sono: semplicità e audacia. Irina poi, anche per questo look, abbina il tutto ad un paio di decolleté fantasia, con cinturino sulla caviglia, e una mini bag con catena.

Getty Images | David M. Benett

Look (quasi) total black con dettagli oro

Dei look che vi abbiamo consigliato fino ad ora, questo è sicuramente quello più semplice da copiare e che accontenta un po’ tutte.

Irina ha partecipato alla fashion week milanese, lo scorso settembre, e durante una delle giornate della settimana più “modaiola” dell’anno ha indossato un pantalone nero, abbinato ad un semplicissimo crop top bianco e, indovinate, una blazer nero in pelle.

Per esaltare il look, ha scelto un paio di anfibi bassi e una borsa a mano. Irina Shayk, perfetta nella sua semplicità.

Getty Images | Jacopo Raule

Pantaloni fantasia e felpa con mini stampa

Questo è sicuramente l’outfit più creativo tra quelli proposti. Irina Shayk è una dea, senza ombra di dubbio, è anche un look così particolare le sta divinamente.

Sempre durante la Fashion Week, Irina ha sfoggiato un pantalone morbido e più ampio sul fondo, con maxi stampe, abbinato ad classica felpa grigia con il dettaglio di Gerry, del famoso cartone animato Tom e Gerry, sul petto. Questa stampa richiama quella della borsa a secchiello, realizzata da Etro.

Anche qui, a completare il look, stivali con un plateau davanti altissimo e occhiali da sole maxi.