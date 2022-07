5 cose da fare subito (e non) appena vieni lasciata

Pensavi fosse la tua anima gemella, ma ti scontri con la dura realtà di una rottura? Quando un amore finisce, oltre al dolore c’è uno strascico di ansie e interrogativi che mordono il cuore, specialmente se sei stata lasciata, e potrebbero minare eventuali nuove relazioni. Ci sono almeno 5 cose da fare subito (e altrettante da non fare) per riprendere in mano la tua vita e guardare avanti.

Sei stata lasciata? Ecco cosa fare subito quando finisce un amore…

Sei stata lasciata? Niente paura, puoi ripartire da zero in 5 mosse e seguire poche regole (ma buonissime) per tornare a sorridere!

Regola numero 1: ricarica le tue energie con l’attività fisica, sveglia presto e tanto, tanto allenamento perché una mente sana, si sa, passa per un corpo sano.

Regola numero 2: dai il giusto peso alle cose e al tuo potenziale. Il tuo ex partner ha scelto di cestinare la vostra storia? Significa che per lui/lei non valeva abbastanza e che tu, soprattutto, meriti di più.

Regola numero 3: cancella le tracce del tuo ex dal telefonino e dai social, sarà più facile dimenticare e non cadere nella pessima tentazione (spesso autodistruttiva) di ricontattarlo…

Regola numero 4: conserva la fiducia nell’amore. Non è vero che “sono tutti uguali” e che il tuo ex era così perfetto da non poter trovare qualcuno in grado di farti felice come (forse) eri in passato. Là fuori c’è un mondo intero pronto a stupirti!

Regola numero 5: riprenditi i tuoi spazi. Se sei stata lasciata, devi subito resettare la tua vita e ritrovare gli affetti di sempre per uscire immediatamente dal guscio della delusione e della sofferenza. Quindi sì, è tempo di uscire con gli amici e godere di tutte le cose a cui hai rinunciato durante la tua storia d’amore…

Le cose da non fare appena vieni lasciata

Se da una parte devi fare 5 cose subito appena vieni lasciata, dall’altra ci sono altrettante cose da non fare assolutamente.

No all’idealizzazione del tuo ex, in fondo, se ha scelto di perdere una persona come te, non era poi così perfetto e intelligente…

Non frequentare i posti in cui potresti incontrarlo: già, è sempre una pessima idea andare dove è possibile rivedere un ex. Meglio guardare altrove.

Non chiamare e non mandare messaggi: se ti ha lasciata, probabilmente non tornerà indietro. Evita di cercare un contatto, non ne vale la pena. Se un uomo è veramente innamorato sarà lui a lanciare il primo amo…

Non parlare sempre della vostra storia: sei stata lasciata e sei a cena con le amiche, oppure hai appena iniziato a frequentare qualcuno e parli sempre del tuo ex e della vostra relazione? È davvero una pessima idea che potrebbe portare gli altri a non sopportare la tua (tediosa) compagnia…

Cambia casa: se sei stata piantata in asso nel pieno di una convivenza, non aspettare che sia l’altro a cercare atterraggio. Trovati subito un’altra sistemazione e dimentica l’indirizzo che avevate in comune.