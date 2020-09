5 capi di tendenza irrinunciabili per l'autunno

Con settembre in arrivo e l’autunno alle porte le mode passano ma il concetto di tendenza resta. Per restare sempre al passo coi tempi noi abbiamo ripassato le passerelle delle collezioni autunno-inverno di inizio anno, che già in inverno ci hanno suggerito quali sarebbero stati i capi irrinunciabili da procurarci per un autunno all’insegna della moda. Tra i richiami agli anni ’90, i tessuti luminosi metallizzati, le trasparenze, le giacche in pelle e lo stile sporty-chic che mischia elegante e sportivo in uno stesso look ecco i suggerimenti di Pourfemme per i 5 capi di tendenza per l’autunno.

Il cappotto in pelle in stile Matrix

Foto Getty Images | Claudio Lavenia

Dimenticate il classico chiodo, è giunto il momento di un upgrade: l’autunno di quest’anno ci vuole vestite di maxi cappotti in pelle, preferibilmente neri, imbottiti e strutturati. Pensiamo alle proposte di Prada o Alberta Ferretti che, puntando sui colori scuri e sui look monocromatici, ha ideato anche outfit in total leather che mettono insieme pantaloni da cavallerizza e giacconi in pelle in montone con cintura in vita. E se Prada e Alberta Ferretti si allontanano troppo dal nostro budget si può sempre fare un giro nei mercatini dell’usato e nei negozi che vendono capi vintage, oppure nell’armadio di mamma e papà.

Intimo a vista e trasparenze

Foto Getty Images | Daniel Zuchnik

Sulle passerelle di Dior, Dolce & Gabbana e Fendi abbiamo visto sfilare modelle con calze e giarrettiere ben in vista. Ma non è tutto: i gambaletti della nonna, declinati in reticolati e look sensuali, facevano il paio con calzature a metà tra il vintage e il futuristico geometrico. Insieme a calze e gambaletti non sono mancati outfit che puntavano tutto su trasparenze e reggiseni in pizzo da mostrare/non mostrare sotto camicie in tessuti impalpabili e leggeri. In poche parole? Intimo e reggiseno a vista saranno di tendenza per il prossimo autunno, quindi procuratevi un crop top, un modello a balconcino, uno a triangolo o con allacciatura all’americana da abbinare a bluse trasparenti e pantaloni a palazzo a vita altissima. Puntate sul pizzo e sulla femminile sensualità meridionale che tanto è piaciuta agli stilisti quest’anno.

La giacca maschile e l’abito blazer

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Ancora soprabiti, ma stavolta si parla di blazer. Già l’autunno scorso avevamo visto risorgere le giacche mono o doppiopetto, in colori particolari e femminili e tagli sagomati. Questo settembre, invece, procuriamoci un modello più maschile, meno avvitato e in stile, appunto, anni ’90: una classica giacca gessata o con trama a quadri. Bella Hadid è d’accordo con noi e sceglie giacche oversize che usa a mo’ di vestito da fermare con una cintura in vita. Per look più femminili sappiate che quello in arrivo è l’autunno dell’abito blazer: sagomato, avvitato e perfetto per look professionali sia da giorno che da sera. È giunto il momento di rubare il look a Blake Lively e alle sorelle Kardashian!

Gli abiti con le frange

Foto Getty Images | Hanna Lassen

Le frange non hanno praticamente fatto in tempo a passare di moda dal 2016 che eccole di nuovo tornare alla ribalta nel nuovo anno bisestile. Sarà che questa è l’epoca dei revival e dei richiami al vintage, ma le frange sono piaciute tantissimo a Dior, a Bottega Veneta, a Fendi col suo stile charleston, a Prada con le sue gonne tempestate di perline, a Dolce & Gabbana, ad Alberta Ferretti e a qualsiasi altro grande nome della moda che possa venirci in mente. Tutto ciò significa solo una cosa: procuriamoci un capo d’abbigliamento (o in alternativa un accessorio) con le frange da sfoggiare nel nostro settembre di tendenza!

Scarpe e accessori intrecciati

Foto Getty Images | Christian Vierig

La manualità artigianale di Bottega Veneta ci ha fatto capire chiaramente che per il prossimo autunno non potremo non procurarci almeno un paio di scarpe o una borsa in pelle intrecciata. Che sia una cartella, una maxi pochette o una shopper non importa; ciò che conta sono i reticolati che richiamano il matelassé classico di Chanel ma lo declinano in forme più geometriche e sovrapposizioni da fare invidia all’arte minuziosa degli antichi tappeti persiani. Le scarpe e i sabot in pelle intrecciata li troveremo praticamente ovunque, da Zara uno su tutti, e mettendo insieme modelli slingback e intrecci saremo sicuramente al passo con le tendenze di settembre e dell’autunno.