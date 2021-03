La sentite anche voi quell’aria di primavera che fa venir voglia di iniziare a fare il cambio di stagione e ci porta ad acquistare capi nuovi? Perché noi la sentiamo eccome. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di selezionare per voi cinque articoli di Motivi, brand italiano che unisce stile e design di tendenza, da avere assolutamente nel guardaroba per la primavera 2021.

Motivi: 5 capi da avere nel vostro guardaroba per la primavera

Il brand, nato nel 1993, da sempre si contraddistingue per capi d’abbigliamento all’ultima moda, made in Italy, di ottima qualità e a prezzi economici. Dalle t-shirt ai blazer, dalle gonne ai pantaloni, ecco cinque capi di tendenza di Motivi da avere nell’armadio quest’anno.

Leggi anche Comodi e di tendenza: i migliori zaini per andare in bicicletta

Maglia coste con scritta crystal

Le tee con scritte sono di super tendenza quest’anno. In particolare, noi ci siamo letteralmente innamorate di questa maglietta a maniche lunghe in filato misto viscosa con lavorazione a coste. La scritta “Amore”, poi, è super romantica e il colore permette tantissimi abbinamenti. Il dettaglio delle maniche, con polsino alto sul fondo, è super glam. Le taglie per questa maglietta vanno dalla XS alla L.

Foto Motivi | Maglietta a coste con scritta crystal

Giubbotto in simil pelle

Con la primavera ricominciamo a tirare fuori i nostri giubbotti in simil pelle. Proprio per questo, se non ne avete uno, il giubbotto di Motivi in morbida similpelle con colletto con rouches è semplicemente perfetto. Per questo capo, super romantico, le taglie vanno dalla 36 alla 46 italiana.

Foto Motivi | Giubbotto motivo rouches in similpelle

Super di tendenza con i jeans flare di Motivi

Tra i jeans più cool per il 2021 c’è ovviamente il modello flare. Noi seguiamo le tendenze e per questo vi consigliamo il capo proposto da Motivi il lavaggio blu medio e realizzato in denim di cotone strech. Il dettaglio, che rende questi jeans davvero meravigliosi, è quello delle due tasche sul davanti. Insomma, questo capo di Motivi è davvero immancabile per la primavera 2021.

Foto Motivi | Jeans flare con tasche

Gonna midi a pois

La gonna midi è un altro capo must have per la primavera 2021. Noi, quindi, vi consigliamo questo modello super romantico di Motivi, realizzata in georgette fantasia a pois, con fodera interna ed elastico in vita. A renderla ancora più delizioso questo capo è la lavorazione plissè, che la rende perfetta per una passeggiata in centro, ma anche per una cena romantica.

Foto Motivi | Gonna midi a pois

Abito chemisier Motivi super fresco per la primavera

Ovviamente, in primavera non posso mancare degli abiti freschi e iper romantici. Quindi, noi vi proponiamo quest’abito chemisier in popeline con colletto a vela, bottoni foderati e rouches sulle spalle. A completare il tutto, la cintura tono su tono perfetta per segnare il punto vita. Anche per questo vestito le taglie vanno dalla 36 alla 46 italiana.