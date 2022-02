5 abitudini sbagliate che forse non sai di avere (e che devi cambiare adesso)

Abitudini sbagliate? Ne è pieno il mondo, ma sono almeno 5 quelle che forse più facilmente ti porti dietro (spesso senza saperlo). Cose che fai nel quotidiano senza darci troppo peso, ma che invece dovresti cambiare immediatamente per riprendere in mano la tua vita.

5 abitudini sbagliate che forse non sai di avere

Ognuno di noi ha almeno un’abitudine sbagliata che dovrebbe subito interrompere, e nella vita di alcuni le cattive abitudini si sommano a formare un ventaglio di comportamenti che bisogna assolutamente cambiare. Ecco le 5 cose che fai (forse senza renderti conto) ma non vanno bene (oltre a bere troppo e fumare).

Leggi poco (o nulla)

Quante volte hai letto che un libro aiuta mente e corpo? Tante, forse troppe come le volte che non hai letto. Leggere poco o nulla è una delle cattive abitudini che tanti di noi si portano appresso nella vita di tutti i giorni, sbagliando dannatamente direzione. Non solo una buona lettura sostiene l’apertura a uno spettro più ampio di prospettive, ma aiuta anche il nostro linguaggio, verbale e non. Ci sono libri, poi, che aiutano a cambiare e a rimettere in sesto la rotta. Dategli una chance.

Procrastini all’infinito (o sei sempre in anticipo)

Procrastinare è una pessima abitudine ed è anche piuttosto diffusa. Rinviare impegni e appuntamenti all’infinito è un modo per evitare il presente, ma non l’unico. Dall’altra parte c’è la “precrastinazione“, cioè la tendenza ad affrontare le cose il prima possibile per evitare di dimenticare qualcosa. Inizialmente ci si sente appagati, è vero, ma spesso si inciampa negli errori della fretta e guardare ogni volta al futuro non è sempre un bene. Come chi procrastina, chi è sempre in anticipo spesso rischia di perdersi ciò che accade adesso.

Doccia super calda

Una doccia bollente rigenerante? Sbagliato! Non tutti sanno che l’acqua troppo calda tende a peggiorare l’aspetto della pelle (rendendola meno elastica e reattiva a trattamenti), e danneggia anche i vasi sanguigni con un effetto di dilatazione da evitare assolutamente specie dopo lo sport. Meglio puntare sul tiepido se non siete proprio amati del freddo…

Non pulisci mai smartphone e auricolari

Sono gli oggetti che teniamo in mano per più tempo in assoluto durante il giorno, ma anche quelli più sporchi: smartphone, auricolari e persino mouse e tastiere del computer sono delle vere e proprie insidie di cui spesso non ci rendiamo conto, perché veicolo di batteri potenzialmente dannosi. Una regolare pulizia è l’abitudine giusta da seguire.

Dimentichi il cellulare in carica

Spesso dimentichiamo il telefono in carica e usciamo di casa, e capita così che, al nostro ritorno, abbia già raggiunto il ciclo completo del 100% chissà da quanto tempo. Quest’abitudine è completamente errata sia per i consumi di energia elettrica sia per la funzionalità del device. Un po’ come dimenticare le luci accese per ore. Lo sapevi, no?