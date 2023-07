2,2 km in volo a due passi da Roma: la zipline più veloce al mondo

La zipline più veloce del mondo si trova vicino Roma ed è sicuramente un’esperienza da fare almeno una volta nella vita per una scarica di adrenalina unica.

Il percorso si estende per 2225 metri ad un’altezza di partenza di 730 metri con una velocità che arriva a 172 chilometri. Veramente qualcosa di suggestivo e magico per coloro che sono a caccia di una vera avventura e non temono le altezze elevate.

Negli ultimi anni le zipline sono diventate sempre più famose ed apprezzate, ce ne sono in ogni parte del mondo e ognuna ha qualcosa di particolare. Questo tipo di attività consiste in una teleferica che sfrutta la forza di gravità per far viaggiare la persona appesa ad un cavo. Si trova anche nei parchi avventura per bambini ma in questo caso si vola nel vuoto assoluto. È uno sport praticato in ogni parte del mondo, dall’Australia agli Stati Uniti. Quella italiana però vanta un primato da non sottovalutare.

La zipline più veloce al mondo

Coloro che vogliono tuffarsi possono arrivare alla rampa di lancio che si trova ad un’altezza già importante. Ma il bello viene dopo, quando ci si lascia cadere e inizia il viaggio. La velocità media è di 110 chilometri orari ma le punte in massima discesa sono di oltre 170 chilometri orari, praticamente più veloci di una vettura.

Dopo il passaggio si approda a un luogo perfettamente sicuro posto a 380 metri di altezza. Tutto il materiale viene fornito direttamente in sede, al fine di rendere l’esperienza sicura e divertente. Indossare un abbigliamento comodo è comunque la scelta ideale. La zipline è omologata e perfettamente sicura, il costo è comprensivo di esperienza e di navetta per arrivare alla base di partenza.

Flying in the Sky è ufficialmente la più lunga e veloce al mondo. La struttura è piuttosto nuova e risale al 2014 e viene controllata continuamente. È ubicata con punto di partenza a Rocca Massima, in provincia di Latina, in uno splendido borgo Medievale.

Per partecipare al volo si viene imbragati con una sorta di cinturone e poi si viene successivamente appesi ad un carrello che scorre lungo la corda liberamente, quindi si ha una totale visuale dall’alto della zona e l’esperienza è pura magia, sembra di volare. Si possono ammirare tutte le bellezze, dalla costa fino ai monti. Il percorso tocca vari punti, si va infatti dalle pendici del Monte Sant’Angelo alle aree carsiche: un’esperienza veramente emozionante per chi non teme il pericolo.