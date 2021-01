Se è vero che la pandemia ci costringe tra le mura di casa ormai da mesi, la nostra mente è sempre libera di viaggiare. E se per viaggiare con la nostra mente ci venissero offerti persino la bellezza di 1.000 dollari? Ecco, l’opportunità che fa al caso nostro. A Filadelfia c’è un’azienda che vuole assegnare 1.000 dollari a una persona che documenti la propria esperienza di binge watching, legata alla visione di otto film “on the road”.

Il concorso per tornare a viaggiare

L’azienda in questione si chiama Empire Covers e si occupare di realizzare coperture per veicoli, barche e camper. Con questa iniziativa, intende celebrare quei film che hanno valorizzato l’esperienza del viaggio “on the road”. “Siamo grandi fan del cinema e la nostra predilezione per le auto e i camper che le persone usano nei viaggi on the road dovrebbe essere evidente“, si legge sul sito dell’azienda. “Per aiutarti a entrare nello spirito delle vacanze e dei viaggi on the road, abbiamo indetto un concorso per trovare la persona perfetta per guardare in modo assolutamente incontrollato alcuni dei migliori road movie di tutti i tempi e aiutarci ad analizzare i temi e le caratteristiche che li hanno resi dei classici“.

L’elenco dei film da guardare

Il vincitore sceglierà otto film da un elenco fornito, che include:

Leggi anche Befana e calze da colorare: le immagini più belle

Almost Famous

Borat

The Blues Brothers

Dumb and Dumber

Easy Rider

Green Book

Little Miss Sunshine

Mad Max: Fury Road

National Lampoon’s Vacation

Planes, Trains and Automobiles

Rain Man

Thelma & Louise

Zombieland

Chi si può candidare

I candidati devono avere almeno 18 anni, nonché essere cittadini statunitensi o residenti permanenti, con una passione per i film, uno “stile di scrittura divertente e coinvolgente“, una “forte attenzione ai dettagli” e ovviamente la capacità di fare una maratona di film. Il vincitore del concorso dovrà redigere una sorta di report per ogni film, raccontando la propria esperienza su Twitter e Facebook.

Altre iniziative simili

Ma la Empire Covers non è la sola a promuovere questo tipo di iniziative. Altre aziende hanno pagato persone per fare binge watching, come la Upgraded Points che cercava qualcuno in grado di guardare nove film di viaggio per $ 1.000 e Reviews.org che ha pagato una persona $2.500 per guardare 25 film lo scorso dicembre.