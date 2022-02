10 motivi per cui il sesso fa bene alla salute (e forse non lo sai)

Non solo fondamentale per la salute della coppia, ma anche per l’organismo: il sesso fa bene alla salute e i motivi sono diversi e semplici (anche se non tutti li conoscono).

A dirlo è la scienza, secondo cui sono i benefici di una sana attività sessuale coinvolgono molteplici funzioni del nostro corpo nel breve e lungo periodo. In alcuni casi si rivela vero e proprio rimedio naturale per regolarizzare sonno e pressione arteriosa, ma anche l’umore…

Alimenta il buonumore

Durante il sesso, il corpo rilascia la dopamina e l’ossitocina, gli ormoni dell’amore e “delle coccole” che migliorano l’umore e innescano una importante sensazione di buonumore, un mix di felicità e di serenità indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto l’orgasmo o meno.

Migliora la salute del cuore

Fare sesso frequentemente e in modo soddisfacente può aiutare a migliorare e preservare la salute del cuore: durante l’atto, infatti, si mettono in moto i muscoli e si abbassa il livello di cortisolo, l’ormone responsabile dello stress, dannoso anche per il sistema cardiocircolatorio. Anche l’aumento del testosterone, l’ormone dell’attività sessuale dell’uomo, sembra prevenire le malattie cardiovascolari.

Mantiene giovani dentro (e fuori)

Per dimostrare qualche anno in meno non c’è niente di meglio che condurre una vita sana, seguire una dieta equilibrata, e fare sesso almeno due volte alla settimana. Secondo il neuropsicologo del Royal Hospital di Edimburgo, David Weeks, gli estrogeni prodotti durante il sesso favorirebbero la luminosità dei capelli e la tonicità e l’elasticità della pelle nelle donne, prevenendo così rughe e inestetismi!

È un potente antidepressivo naturale

Le endorfine, o ormoni della felicità, rilasciate dall’organismo durante il rapporto sessuale, e durante l’attività fisica, hanno la capacità di abbassare il livello d’ansia, la depressione e il disagio. Per molti, il sesso è come una droga perché agisce sulle stesse strutture cerebrali attivate da sostanze come cocaina, caffeina, nicotina e cioccolato.

Ha un effetto analgesico

Generalmente, quando si prova un qualsiasi dolore fisico è difficile pensare al sesso. Tuttavia, dagli studi pubblicati su Cephalalgia, rivista della International Headache Society, emerge che, nella maggior parte dei casi, il rilascio di endorfine durante l’amplesso agisce come un antidolorifico naturale contro il dolore, in particolare sul mal di testa. Durante l’orgasmo femminile, la liberazione di endorfine e corticosteroidi intervengono sui centri nervosi con un effetto calmante del 110%.

Aiuta a prendere sonno

L’attività sessuale è una delle poche prestazioni fisiche che affatica il fisico ma che, al contempo, lo rilassa e lo aiuta a scivolare senza problemi nel sonno. Dormire bene, inoltre, favorisce il coretto mantenimento della pressione arteriosa, previene le malattie cardiache ed è noto come il sonno sia un vero e proprio rimedio di bellezza.

Aumenta le difese immunitarie

Il sesso influisce positivamente sull’organismo umano rafforzando il sistema immunitario grazie all’aumento dei livelli di IgA, un anticorpo che protegge contro le infezioni, le influenze e i malanni di stagioni.

Elimina lo stress

Un ottimo e salutare antidoto per combattere lo stress è il sesso, questo perchè l’attività sessuale è particolarmente efficace contro la tensione accumulata durante il giorno o in un periodo di scarsa serenità. Praticare regolarmente del sesso, infatti, comporta numerosi benefici tanto fisici quanto psichici in grado di migliorare la qualità della vita.

Mantiene la pressione sotto controllo

Secondo i più recenti studi, il sesso e la passione di coppia abbassano la pressione del sangue grazie alla diminuzione dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e allontana il rischio di infarto.

Allunga la vita

Uno dei più importanti studi sul rapporto tra longevità e sesso ha messo in evidenza che praticare attività sessuale meno di una volta al mese crea un maggior rischio di morire prematuramente rispetto a chi conduce una vita sessuale più attiva. Questo può essere collegato agli effetti dell’ormone del sesso, DHEA o dehydroepiandroterone, che aumenta durante l’orgasmo e si ritiene possa apportare dei benefici sulla salute.