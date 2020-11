Manca sempre meno a Natale e quella piccola vocina che ci ricorda che è arrivata l’ora di pensare ai regali si fa sentire sempre di più.

Quest’anno tanti penseranno a qualcosa per la casa, visto che è il luogo dove abbiamo trascorso più tempo e probabilmente ne trascorreremo ancora molto.

Così, via libera alla fantasia. Non si pensa più solo ai classici elettrodomestici, ma anche agli oggetti di design particolari e che (forse) non compreremmo durante il resto dell’anno.

Dalle lampade alle poltrone, dai set per la cucina all’oggettistica, sono tantissime le opzioni per i regali di Natale 2020.

Idee per la casa da regalare questo Natale

Ecco le nostre dieci proposte di regali di Natale per la casa.

Ad ognuno la sua lampada

Le lampade possono essere un ottimo regalo di Natale. Da tavolo o da terra, o anche da appendere, ne esistono davvero di diverse tipologie adatte a tutti i gusti.

Quella che vi proponiamo qui è la lampada da tavolo del brand di Monaco di Baviera Kare Design. Questo modello in particolare raffigura un adorabile coniglietta, realizzata in poliresina, con asta in acciaio verniciato a polvere e paralume in line.

Per un effetto davvero wow, una lampada dal gusto vintage e super chic.

Love in bloom glass, vaso a forma di cuore anatomico di Seletti

Per tutte le amanti di fiori e piante, il vaso proposto da Seletti, tra i must del marchio, è un perfetto regalo di Natale.

Questo vaso è una perfetta riproduzione anatomica di un cuore umano ed è realizzato in vetro soffiato. Quella proposta sul sito di Yoox è una versione speciale del celebre oggetto disegnato da Marcantonio per il marchio italiano.

Love in bloom glass è il perfetto regalo di Natale per tutte le più romantiche con un occhio di riguardo per l’oggettistica di design raffinata e alla moda.

Foto Yoox | Love in bloom glass

Portafoto, il regalo di Natale perfetto per appendere tutti i tuoi ricordi

Per casa i più avranno sparse decine, se non centinaia, di fotografie. Proprio per questo, tra i regali per il Natale 2020, non può mancare un portafoto.

Modern Copper è la bacheca per le foto, e non solo, proposta da Maison Du Monde. Questo oggetto, da appendere, è realizzato in metallo ramato con una trama geometrica.

Perfetto per essere appeso in salotto, in camera da letto, o anche in cucina, questo portafoto renderà subito più luminosi i vostri spazi e vi farà sorridere ogni volta che lo guarderete, arricchito dalle vostre più belle fotografie.

Foto Maison Du Monde | Modern Copper – Bacheca foto in metallo ramato

Candele con profumazioni natalizie

Le candele sono sempre un regalo molto apprezzato. Durante le festività, però, lo sono ancora di più, grazie alle tantissime fragranze che richiamano subito il periodo natalizio.

Yankee Candlee pensa sempre alla magia del Natale e propone, nella sua ampissima scelta di profumazioni, alcune dedicate proprio agli odori tipici di questa festività.

Tra tutte, quest’anno non può mancare la “Christmas Magic”, candela con note balsamiche di pino che si fondono con un tocco di betulla ed eucalipto. Questa tipologia di candela dura da 110 a 150 ore e la classica giara della Yankee Candle, una volta finita, può essere riutilizzata a vostro piacimento.

Calendario filosofico, ogni giorno una frase diversa

Anche tutto ciò che arriva dal mondo della cartoleria, come calendari e planner, è molto apprezzato da trovare sotto l’albero.

Per questo, vi proponiamo tra i possibili regali di Natale per quest’anno il Calendario Filosofico che ogni giorno, per 365 giorni, propone frasi e pensieri per essere felici e avere “il coraggio di affrontare e godersi la vita”.

Ogni giorno, tra l’altro, può essere staccato e conservato, per portare sempre con voi le vostre frasi motivazionali o filosofiche preferite.

Quale miglior regalo, nel 2020, se non una pratica macchina per il pane

Quest’anno ci siamo riscoperti panettieri e abbiamo realizzato panificazioni diverse in casa.

Per tutte coloro che sognano di fare un upgrade nella realizzazione delle diverse tipologie di pane, la Pain Doré della Mulinex è il perfetto regalo di Natale.

Foto Amazon

Questo macchina per il pane ha una capacità di 1 kg, tre livelli di doratura e 12 programmi automatici. Inoltre, la confezione è dotata di bicchiere graduato, cucchiaio, lama, gancio e un comodo ricettario, per avere diverse ricette da sperimentare a portata di mano.

Echo, l’altoparlante intelligente di Amazon

Per le amanti della tecnologia, l’altoparlante intelligente di Amazon è il perfetto regalo di Natale.

Echo Dot, in particolare, è il più venduto da Amazon e si adatta perfettamente anche agli spazi più piccoli. Può essere utilizzato per controllare i dispositivi elettronici della propria casa con la voce e per cambiare canzoni su tutti i più importanti servizi di streaming per la musica.

Ma non solo. Echo Dot è anche perfetto per chiamare e mandare messaggi ed è progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

L’appendiabiti pieghevole

Foto Amazon

Tutte le fashion victim sognano di avere nella propria casa un’immensa cabina armadio. Se però ci si deve accontentare, un appendiabiti pieghevole può essere un ottima soluzione.

Quello pensato da Foppapedretti, ad esempio, è realizzato con una struttura in legno massiccio di faggio. È inoltre dotato di barra porta abiti pre spaziata in acciaio e di quattro ruote, utili per facilitarne gli sposamenti.

Il regalo di Natale perfetto per avere sempre a portata di mano i vostri abiti preferiti.

Una mappa stellare

Se le persone che amate sono amati dello spazio e delle ricorrenze, questo è il regalo che fa per voi.

La mappa stellare, a scelta tra una gamma di nove colori di sfondo, viene realizzata inserendo data, luogo e orario da voi scelti. Una volta selezionati, la configurazione delle stelle appare automaticamente.

Potete così avere la vostra costellazione personale, con le stelle allineate solo per voi, che vi ricorderanno il primo bacio, il giorno di laurea o una qualunque altra ricorrenza per voi speciale.

Una caraffa in edizione limitata per abbellire la tavola il giorno di Natale

Un regalo di Natale pensato per tutte le amanti delle “limited edition”. Questo caraffe sono realizzate in ceramica in edizione limitata Chiara Metelli, sono fatte a mano e dipinte per Coincasa.

Inoltre, richiamano i colori e le tradizioni siciliane, con i colori e l’artigianalità tipica dell’Isola di Stromboli.

Un regalo bellissimo per abbellire sia la tavola di Natale che la casa durante tutto il resto dell’anno.