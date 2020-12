Il profumo dei biscotti appena sfornati, le luci natalizie che illuminano il volto notturno dei quartieri, lo scambio dei doni sotto l’albero addobbato: c’è forse un periodo dell’anno più romantico del Natale? Come ci raccontano moltissime commedie natalizie, l’amore è il grande protagonista del Natale.

Avete in mente la commedia inglese “Love Actually“? Chi l’ha vista, di certo non avrà dimenticato una delle scene finali del film, forse una delle dichiarazioni d’amore più belle di sempre, che ci fa emozionare ogni volta per il suo romanticismo ironico e delicato. Se anche voi avete un amore impossibile a cui non vi siete mai dichiarati, siamo certi che questo film saprà ispirarvi.

Quando le parole sembrano mancarci, ecco 10 frasi romantiche, tratte dai nostri film preferiti, per dichiarare il nostro amore a Natale.

Frasi da dedicare a Natale: le più belle

Ma per ora lasciami dire, senza speranza né intenzioni, solo perché è Natale (e a natale si deve dire la verità): per me tu sei perfetta e il mio cuore straziato ti amerà finché non sarai così.

(Love Actually)

È la vigilia di Natale e andremo a festeggiare il fatto di essere giovani e di essere vivi.

(L’amore non va in vacanza)

A volte basta vedere per credere; altre volte invece le cose più reali di questo mondo sono le cose che non si vedono.

(Polar Express)

Frasi per dichiarare il proprio amore: le più emozionanti!

Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile. (Harry ti presento Sally)

Io ho paura di tutto, di quello che sono, di quello che faccio, di quello che dico e soprattutto ho paura che se me ne vado da questa stanza non proverò mai più quello che sto provando adesso… adesso che sono qui con te.

(Dirty Dancing)

Sono solo una ragazza che sta di fronte ad un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.

(Notting Hill)

Le migliori frasi d’amore dai film più famosi

Vorrei aver fatto con te tutte le cose che ho fatto.

(Il grande Gatsby)

Non sono sicuro di averti dentro di me, né di essere dentro di te, e neppure di possederti. E in ogni caso, non è al possesso che aspiro. Credo invece che siamo entrambi dentro un altro essere che abbiamo creato, e che si chiama noi.

(I ponti di Madison County)

È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

(A Beautiful Mind)

Frasi d’amore divertenti

Amore è… è un termine troppo debole per… Ecco, io ti “straamo”, ti “adamo”, ti “abramo”! No, è un termine troppo debole, lo dovrò inventare…

(Io e Annie)

Ma il punto è… quello che cerco di dirti… in modo molto confuso… è che, in effetti, probabilmente, malgrado le apparenze… tu mi piaci. Da morire.

(Il diario di Bridget Jones)